"POVUKLA SAM SE U SEBE" Barbara Bobak o ljubavnom brodolomu s Lazićem! Pevačica prokomentarisala i Darkovu DEVOJKU Katarinu!

O turbulentnoj ljubavi Barbare Bobak i Darka Lazića i dalje se priča, ali i piše, iako je pevačica već nekoliko puta isticala da je to tema na koju želi da stavi tačku. Uprkos tome interesovanje za sad već bivšim partnerima i dalje ne jenjava te je pevačica rešila da ogoli dušu o svom ljubavnom životu.

foto: printscreen instagram

- Ja sam blizanac u horoskopu i ceo život sam se lepila za, u neku ruku, problematične muškarce zato što mi sa njima nikada nije bilo dosadno. Najviše što mrzim na svetu je kada mi je dosadno i odna se ceo život lepim za pogrešne ljude, pogrešne prijatelje i muškarce jer mi je preče da meni bude zabavno i da se ja smejem nego da mi bude toksično. Ovo se ne odnosi nužno samo na njega nego na moj celokupni krug prijatelja koji se sada jako smanjio. Ostali su samo oni koji su kvalitetni- počela je priču Bobakova, a potom se dotakla problema za koji tvrdi da datira još od kada je bila devojčurak.

- Taj problem imam ceo život, nekako sam se od malena lepila za ljude koji su mi interesantni, a često su iz mene izvlačili mnogo loše osobine. Nije to samo on, većina mog života je takva- priznala je pevačica.

Iako mnogi nisu podržali njene izbore, za jedno joj skidaju kapu. Sa samo dvadeset i pet godina sa pojedinim situacijama koje nosi javni život se nosi fantastično ili bar ostavlja takav utisak.

foto: Printscreen Grand Magazin

- Kod mene je malo drugačija stvar jer ja nisam neko ko tek tako ostavlja. Nebitno da li si mi prijatelj ili dečko to je kod mene proces koji dugo traje, stavljanje na papir mnogo toga. Ja jako lepo volim i dajem se dvesta posto u svakom odnosu, ali kada to počne iz mene da izvlači loše stvari tu je kraj. Pokušam da promenim sebe, pomislim da nešto kod mene ne valja i večito se završi na tome da se ja povučem u sebe, pojedem se iznutra i kada i to prođe doživim momenat realizacije ili se pojavi neki prijatelj koji me pita šta više radim, a u ovom slučaju sam se ja pojavila! Došla sam do toga da nisam znala koga gledam u ogledalu i shvatila da to nije više za mene. Nikada nisam patila, plakala jer mnogo treba da bi mene neko povredio da bih ostavila- rekla je Barbara.

S obzirom da se spekuliše da Darkova nova izabranica izuzetno podseća na Bobakovu, mnogi su sa nestrpljenjem čekali Barbarin komentar te je konačno rešila da progovori.

foto: Kurir televizija

-Videla sam je samo na nekim paparaco fotografijama i ja baš ne bih rekla da ličimo (smeh), ali dobro!

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:51 BARBARA BOBAK SE OGLASILA ZA ESPRESO NAKON AFERE SA OŽENJENIM ČOVEKOM: Pevačica sve priznala