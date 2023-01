ANA KRIJE ZVEZDANOVU ŠOK TAJNU Napravio dete studentkinji Mašinstva? Ljubavnica KRILA od roditelja, a Ćurčićka samo čeka trenutak

Ana Ćurčić saznala je da je njen muž Zvezdan Slavnić napravio dete jednoj devojci s juga Srbije, pa je nakon toga primorao da abortira. Naime, dve nedelje pre njenog ulaska u "Zadrugu", ona je preko jedne drugarice sa Dorćola došla do informacija kakav joj je nož u leđa muž zabio dok je sve navodno bilo u redu, odnosno dok nije ušao u rijaliti.

Vanbračna žena sina Zorana Moke Slavnića postala je neumoljiva osvetnica nakon što ju je dugogodišnji partner prevario pred milionskim auditorijumom sa Andelom Đuričić. Kako je i sama istakla pred kamerama, dok je on bio na imanju u Šimanovcima, do nje su stizale razne informacije o njegovim prevarama i lažima koje joj je priredivao minulih godina. Javile su joj se sve devojke s kojima je imao nešto, a među njima i jedna kojoj je navodno napravio dete.

Zvezdan Slavnić je oduvek poznat kao švaler i neveran muž. Svi su to znali, osim Ane, koja je ignorisala glasine, valjda ne želeći da ostane bez njega. Nije želela probleme u vezi, znala je da, iako mu nešto kaže, to neće ništa da promeni. Dolazile su do nje razne informacije, ali ona ga je štitila i tvrdila da su sve to samo tračevi i da to rade ljubomorni ljudi koji hoće da ih rastave.

- Oni nas mrze zato što smo savršen par. Žene seku vene za Zvezdanom, želele bi da je njihov. Zato izmišljaju i kanale ga. Voleli bi da nas vide rastavljene. One bi odmah nasrnule na njega da ga ulove. Zlo je oko nas," govorila mi je ona uvek kada je čula neke glasine da je Zvezdan vara i da je bio s nekom lakom devojkom. Dok je ona živela u iluzijama da su savršen par, kome svi zavide i žele da ih unište, on je nju varao na sve strane i išlo mu je u korist da Ana odbacuje sve te priče - počinje priču porodična prijateljica zadrugarove supruge, novopečene učesnice "Zadruge", koja je ušla u rijaliti da uništi muža.

- Nakon što ju je ponizio i javno obrukao, Ana ga je prezrela preko noći i u njoj je dobio najvećeg neprijatelja. Ona je kopala po tajnom životu nevernog muža. Prvo nije želela da veruje da je toliko grešan i da ju je lagao sve vreme. Zvezdan se upoznao s jednom devojkom u proleće 2022. Ona je iz jednog manjeg grada s juga Srbije, ne bih sada da navodim tačno koji grad jer će svi odmah znati o kome se radi - kaže Anina drugarica i inastavlja ovu nimalo lepu priču o životu kontroverznog para koji je u spoljnom svetu, po svemu sudeći, bio sve, samo ne srećan par.

- Ta devojka živi na Dorćolu, studira Mašinski fakultet i iz dobre je porodice. Zvezdan je upoznao u jednom kaficu, bili su u istom društvu. Bila mu je mnogo lepa i počeo je da je muva. Sve je bilo spontano. Nije mu dugo trebalo da je smota na šarm, posle nekoliko dana već su bili u krevetu. Viđali su se danima, uglavnom preko dana jer je Ana tada radila. Nakon dva meseca devojka mu je saopštila da je trudna, a on umalo nije pao u nesvest. Poludeo je kada je saznao da joj je napravio dete.

Kako dalje prenosi S. telegraf u Rijaliti dodatku, on joj je objasnio da u tom trenutku nije mogao da prihvati dete i da je i za nju i za njega najbolje da abortira.

- Slomio joj je srce. Zavolela ga je i mislila je da će oni da ostanu zajedno. Ona je mlada, zaljubila se, nije smela ništa da kaže roditeljima da ne bi ugrozila njihovo zdravlje. Dao joj je pare za abortus, plakala je i molila da razmisli još jednom, da je to dete plod ljubavi i sreće. Nije se dao, i bio je neumoljiv i insistirao je na tome da se reše bebe. Prihvatila je novac i abortirala teška srca. Kada je čuo da je obavila ono što je od nje tražio, prekinuo je svaki kontakt s njom. Nakon toga je ona otišla u rodni gradi nije se vraćala dok Zvezdan nije ušao u "Zadrugu". Kada se sve ovo desilo, kada je Zvezdan javno prevario Anu, ta devojka je meni ispričala sve o tome, a ja sam sve prenela Ani, koja je bila van sebe. Pila je danima lekove. Pitanje je kada će ona sve da ispriča pred kamerama. Neće iznositi detalje zbog te devojke, ali ima da mu provuče da zna da je pravio decu dok su bili zajedno u ljubavi - ispričala je Ćurčićkina drugarica.

kurir.rs/S.telegraf/Rijaliti

01:20 ANABELA ŠOKIRALA: Ana Ćurčić je borac, Slavnić je imao pravo da radi šta hoće! Potom otkrila i odakle poznaje Zvezdanovui bivšu