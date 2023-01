CECA JE OVO KRILA! Posvađala se s ocem, pa pobegla kod ljubavnika u Švicu: "Kad bih mu rekla da želim da živim sama, UBIO BI ME!"

Život Svetlane Cece Ražnatović deli se na dva perioda - na pre i posle upoznavanja Željka Ražnatovića Arkana, čoveka koji je joj promenio i ličnost i karijeru.

O ovom drugom delu zna se sve jer je i sama pevačica rado pričala o svom pokojnom suprugu od prvog do poslednjeg dana njihovog braka koji se završio njegovim ubistvom januara 2000. Ostatak, ono o čemu nije htela da govori, kao i period posle Arkanove smrti, čitali smo i gledali u crnoj hronici. A njen život pre Ražnatovića, kad je bila Ceca Veličković, sveo se samo na priču o "Cvetku zanovetku" jer, opet, ona isključivo o tome govori.

Ali, zato postoji novinski arhiv gde je sve ostalo trajno zapisano. A tamo smo pronašli dve fascikle biografije jedne od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima, prepuna isečaka iz novina s početka devedesetih i dvehiljaditih.

Već prvi naslov privlači pažnju. List Sabor objavio je obraćanje Cecinog oca Slobodana Veličkovića koji je tada - sredinom 1991. godine - izjavio da ne zna gde mu je ćerka i da se ona danima nije javljala porodici. Bilo je to vreme kad se informacije nisu mogle tako brzo proveriti i obraditi, pa je novinarima trebalo vremena da sve istraže.

U sledećem broju tih novina pod naslovom "Pobuna Cvetka zanovetka" zapisano je sledeće:

- "Svega mi je preko glave. Tako bih želela da ostavim pesmu i da izbrišem poslednje tri godine života. Najradije bih da budem bezbrižna curica, ona Ceca iz komšiluka i mamina mezimica", sa suzama, drhtavim glasom govorila je Svetlana. Pobunila se u "Ceci zvezdi" jedna obična Ceca devojka. Neće više tutorstvo i tutore, pa makar to bili i njeni roditelji, kompozitor Doca Ivanković ili menadžer Vlada Perović. "Ne želim da se sukobim sa roditeljima i saradnicima. Hoću samo da me razumeju. Želim da shvate da sam dovoljno pametna i sposobna da kroz život krenem sama. Kad bih ocu rekla da želim da živim sama, mislim da bi me ubio", govorila je pevačica - piše u uvodu članka.

Sabor tada piše da je Veličkovićeva otišla u inostranstvo i da je našla novog saradnika:

- Cecin novi menadžer Haris Haro Samardžić zadovoljno trlja ruke. Inkasirao je oko 20.000 maraka. Na optužbe i pretnje iz Beča, gde je gostovanje njegove pulenke najavljeno, Haro je reagovao: "O tome ste se dogovorili sa ocem pevačice. S njim i rešavajte nesporazume." Inače, Samardžić je ugledni ugostitelj u zapadnoj Evropi. Vlasnik je restorana "Valentino" kod Bregenca. Do 25. godine profesionalno je igrao fudbal, srećno je oženjen i ima petogodišnjeg sina. Sa Cecom je isključivo u biznismenskim relacijama, iako čaršija bruji od priča o njihovoj ljubavi.

Isti list sredinom 1991. objavio je i detalje kako je izgledalo Cecino spektakularno bekstvo od roditelja. Navodno, u tome joj je pomogla tadašnja drugarica Mira Škorić.

- Rastanak u domovini i odlazak preko granice nisu bili nimalo bezbolni. Naprotiv. Još početkom marta u porodici Veličković u Žitorađi bilo je varnica i mučnih scena. Ceca je nakon porodične prepirke pobegla iz Žitorađe u Beograd, sa namerom da prvim avionom produži za Beč. Nekoliko dana krila se po Beogradu (uglavnom u stanu kod Mire Škorić) dok su njeni roditelji dežurali na beogradskom aerodromu. Verovali su da će sprečiti odlazak ćerke u svet, ali bezuspešno. Ćerka je zametnula trag. Dok su otac i majka dežurali na surčinskom aerodromu, Ceca je iznajmila vozilo do Sarajeva, a potom iz grada na Miljacki odletela prvim avionom privatne agencije - zabeležili su novinari Sabora Ekrem Milić i Oliver Stanojević.

