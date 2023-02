"ŽENA ME PREVARILA SA BRATOM, IZBOŠĆU SE PRED KAMERAMA" Omčo za dan zarađuje 30.000€ a skupljali pomoć za njega! POTRESNA ISPOVEST

Omer Nadarević iz Bihaća, poznatiji kao Omčo, nalazi se na prvom mestu na Balkanu po broju pratilaca i pregleda na Jutjubu. Prema najnovijim podacima, Omčo na istoimenom Jutjub kanalu ima dva miliona i 92.000 pratilaca. On zarađuje dnevno između 20.000 i 30.000 evra!

Omčo Bosanac je bio učesnik Parova 5, gde je otvorio dušu i ispričao detalje svoje tužne životne priče. Učesnici Parova nisu su ga ozbiljno shvatili i on je bukvalno tada doživeo nervni slom i morao da napusti rijaliti i bude pod medicinskim nadzorom.

Omčo je u svojoj potresnoj ispovesti pričao kako sam brine o ocu i majci koji su teško bolesni. Takmičar je pričao i kako ga je žena prevarila sa bratom od tetke.

foto: Printscreen

On je ispričao je teškoj situaciji u kojoj se njegova porodica našla nakon saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni njegovi roditelji. Ispričao je da njegov otac Muharem boluje od zatajenja bubrega i da mu je potrebna transplantacija, a da majka Merima patio od veoma teške bolesti. Ubrzo su njegove kolege i prijatelji širom Bosne i Hercegovine počeli da organizuju humanitarne koncerte kako bi sakupili novac koji je potreban za lečenje njegovih roditelja.

Cimeri mu nisu verovali da je sve tako pa je Omča potpuno poludeo i zapredio da će se izbosti.

"Molim vas da me sada saslušate. Ja nisam ovde došao da tražim milostinju. Jesam li ja tražio od nekog pomoć? Ako mi želite dobro i ne želite da se ja ovde izbodem... - vikao je Omčo, a kada su ga cimeri prekinuli on je ponovo zapretio.

"Hoćete li da vidite kakva sam ja budala?! Ako mi želite dobro, pustite me odmah iz ove kuće"! Muškarci su prišli Omeru i pokušali da ga smire, a uspaničena voditeljka ga je poslala u tajnu sobu.

Nadarević je u rijalitiju ispričao da se oženio sa 20 godina, te da je 2009. godine dobio sina Džanana. Međutim, brak nije potrajao jer ga je supruga prevarila sa bratom od tetke.

"Kada sam jednom došao kući, bio je otvoren njen Fejsbuk, ona je tada bila na poslu. Ušao sam u poruke i kaže da Omča ode na put pa ćemo mi naći. A to je, što je najgore, to je bio od moje tetke sin. To je mene to toliko pogodino, toliko sam pukao, spremio sam se, ostavio sam sve i otišao sam kod sestre u Švedsku", ispričao je Omča u Parovima, koji je ženi oprostio prevaru, ona mu se vratila, ali ga je onda ucenjivala da prestane da se brine o roditeljima.

Nakon razvoda je kratko boravio u Švedskoj kod sestre, ali se vratio u Bosnu i Hercegovinu i potpuno posvetio snimanju humorističnih skečeva za "Jutjub“.

Omčo Bosanac nedugo posle izlaska iz rijalitija doživeo saobraćajnu nesreću na Plitvičkim Jezerima i tom prilikom njegov automobil je ostao skroz smrskan. Omčo je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, gde su mu konstantovani mnogobrojni prelomi i on se oporavljao nekoliko nedelja.

