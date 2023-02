BROJE SITNO DO POROĐAJA! Sloba progovorio o novoj ulozi u životu, priznao da li se uspaničio i šta najviše zanima JELENINE SINOVE!

Foto: Printscreen/Magazin In

Sloba Radanović uskoro će postati otac, a njegova supruga Jelena je u podmakloj trudnoći. Uskoro im stiže pojačanje u vidu dečaka, kojem se neizmerno raduju, što pevač ne krije.

On je sa suprugom Jelenom prethodnih dana odmarao na Kopaoniku, međutim, priznaje da se baš i nije odmorio.

- Bilo nam je super. Tri-četiri dana, ne znam koliko se to može nazvati odmorom, ali... Tamo gomilu ljudi poznajem, uvek neko dođe, prođe. Po ceo dan smo bili aktivni, nismo nešto ni odmorili - kaže Sloba, koji sve češće razmišlja o porođaju svoje izabranice.

Uglavnom je sve to isplanirano već, ima neko ko to sve vodi, ali prođe mi kroz glavu gde ću se zateći u tom momentu u slučaju da se desi nešto nepredviđeno. Sve će to biti kako Bog kaže. Ne paničim. Iskreno, jedva čekam, nisam neki paničar. Mislim da ću se snaći kako treba - priznaje Sloba.

Njegova supruga ima dvojicu sinova iz prvog braka, koji žive sa njima. I oni jedva čekaju brata.

- Znatiželjni su, jesu. Pitali su nas koje ćemo ime da damo, da li će da ga brane oni, kao mlađeg brata... Slatke situacije - rekao je Sloba u "Premijeri".

