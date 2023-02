EMOTIVNA ISPOVEST KEBINE BIVŠE LJUBAVNICE! Ona je tvorac legendarnih hitova a radi kao prodavačica za 300 DINARA PO SATU!

Ljiljana Jevremović je devedesetih i početkom 2000. godina bila jedan od najtraženijih tekstopisaca u našoj zemlji.

Nakon toga karijera je počela da stagnira nakon što je rodila vanbračnu ćerku Inu sa Draganom Kojićem Kebom.

Sada je u velikoj ispovesti progovorila o detaljima koje nikada do sada nije iznosila u javnost.

Njena karijera se odvijala veoma velikom brzinom, a iza sebe ima napisanih na stotine hitova od kojih su najslušaniji "Udahni duboko" (Nino), "Godinama" (Ana Bekuta), "Da Bog da" (Rođa Raičević), "Piroman" (Boban Rajović), "Zaplakaću sutra" (Marina Živković), "Srpkinja je mene majka rodila" (Indira Radić), "Dunjo mirisna" (Luis), i još mnogi drugi.

- Gledala sam kako da nađem put, lepo pišem, muzikalna sam, diplomirala sam na Poljoprivrednom fakultetu, a u to vreme sam spremala jedan od poslednjih ispita i diplomirala sam na vinima. Firme su propadale, bilo je jako teško vreme, ja učim a ne znam zašto učim jer posla nema, plate su tada bile 5 nemačkih maraka. Iznajmljivala sam stan u Beogradu i pored mene je bio jedan Keba koji je svirao harmoniku, taj Keba mi se na glavu popeo i ja kao perfektni sluhista kada on promaši nešto ne mogu da ga slušam, on ni ritma ni ništa. Odem na trafiku i kupim Sabor. Odem u radio Smederevo kod jednog kompozitora i tamo pevačica Živkica Miletić čuvena, ona mi je bila prva na tapetu, nije baš bila poznata, pa nisam ni ja i tako ćemo da krenemo. Pored nje neki nadrndani, uzeo moje tekstove i kaže mi: "Ovde ti moj broj, javi mi se". Ja se mislim, što sada njemu da se javljam? Posle sam ja shvatila da ukoliko producenti ne izaberu hit, pevači se tu hleba neće najesti, pevači govore ovo je hit, a pojma nemaju. Treba da slušaju ljude koji su napravili koliko hitova - kaže Ljiljana.

Jevremovićeva je otkrila i koliko su tada zarađivali tekstopisci, ali i kako se njen život odvijao kada su najveće zvezde narodne muzike čule za nju.

- Moram da kažem da me moja sestra Snežana Mišković Viktorija nije dovela na estradu, moja familija je saznala da je pišem kada je izašao hit "Vetrovi tuge". Ja nisam smela da se javim Viktoriji jer sam mislila da će me napenaliti što radim narodnjake. Ja sam se u tom periodu vratila u Smederevo jer sam zavšila fakultet i trebalo je da se udam, međutim, meni se javi Snežana i ona mi kaže: "Kako da radiš posao od kuće, ti moraš da dođeš u Beograd" i tako je i bilo. Preko dana narodnjaci, uveče rokeri. Moj život je bio baš buran - otkrila je Ljiljana za domaće medije.

Malo ko zna da je baš ona zaslužna za mnoge karijere naših poznatih pevača, a jedan od njih je bio i Boban Rajović.

- Bobana dovede njegov brat, došao sa neke četiri pesme i ja mu kažem: "baci to", a on mi kaže kako je to platio. Ja mu kažem ako je već došao kod mene onda neka baci, on meni kaže: "ja mnogo volim da budem popularan", kako je to izgovorio,tako me je i kupio. Odem ja kod Sanje Ilića da tražim melodiju, i ona mene pita da li zna da peva, ja kažem ne zna, ali ima sluha. Sanja meni da melodiju za pesmu "Aerodrom", i tako ja napravim pesmu, odvedem ga kod Marine Tucaković i izgurasmo prvi album sa hitom "Piroman" - otkrila je Jevremovićeva.

- Radim kao prodavačica za 300 dinara, a kao tekstopisac sam uzimala 300 evra za jednu rečnicu - rekla je Ljiljana.

