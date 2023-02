RAT DO ISTREBLJENJA! Car izneo sav Anđelin prljav veš, pale nove optužbe! Đuričićeva se viđala sa BIVŠIM ZADRUGAROM!

Anđela Đuričić i Filip Car nakon prijateljstva u spoljnjem svetu, nedavno su zaratili, kada je on otkrio šta je sve radila pre nego što je ušla u šestu sezonu Zadruge.

foto: Printscreen

Usled novog okršaja, Car je javno za crnim stolom izrešetao Đuričićevu kada je nastalo pravo ratno stanje, prilikom kojeg su otkrili osobu sa kojom se navodno Anđela viđala, a u pitanju je bivši zadrugar i nekadašnji lJubavnik Dragane Mitar Pavle Jovanović.

foto: Printscreen

- Meni sve ovo što slušam vređa inteligenciju. U nekim stvarima se slažem sa Matorom, a mi smo pogrešili što uopšte sudelujemo u bilo čemu. Kad je Ana u pitanju, upalio sam onaj moj rijaltii mod. Kod nje mi se ne sviđa jer smatram da ima dugačije mišljenje o ljudima sa kojima je dobra ovde, ali je 1/1 ispravna. Jedina je oštećena, a jedina je ispravna. Anđela, u celoj ovoj preljubi i s*anju, sa njom sam završio odnos kad sam video kako funkcioniše. Ljut sam bio da me ti obmaneš i budeš neko koga ću isticati kao drugačijeg od drugih, a razlika je jer su one transparentne i direktno sve rade, na primer kao Anita i Viki - govorio je Car.

Ne petljaj me sa tim čovekom - rekao je Janjuš.

Taj čovek je vrlo ozbiljan i rekao nam je vrlo ružne stvari o njoj. Je l' sam te napolju pitao čiji auto na američke table voziš? - pitao je Car

Da, ali to nije tvoja stvar, to je moj drug - rekla je Anđela.

Čuo sam da je u braku, zauzet - rekao je Car.

Pavle Jovanović - rekao je Đogani.

foto: Prinstscreen/Pink

Hvala Adame, to je verenik moje kume. Ne mešam ga u rijaliti iako je bivši učesnik. Darko zna ko je Pavle, ozbiljan dečko, slobodan dečko, Adamov i Petrućijev drug. On je uvek bio samo moj drug i branio me je - rekla je Anđela.

Je l' se ti (Anđela) bojiš onoga što ću ja reći? Meni je došao čovek i ono što mi je rekao, ja sam mislio da nema šanse. Onda mi je Janjuš rekao da je i njemu drugi čovek rekao, pa nam je došao treći čovek i rekao to, to i to. Onda sam te kao drug pitao i ti si me slagala, nisi rekla da je od druga - rekao je Car.

Nemam ja potrebe da ti pričam o ljudima koji su u mom privatnom životu - rekla je Anđela.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme