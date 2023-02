"PIJAN ME JE PROVOCIRAO, POTUKLI SMO SE" Milić Vukašinović progovorio o sukobu sa Tomom Zdravkovićem, evo šta kaže o Bregi

Čuveni bubnjar Milić Vukašinović progovorio je o svom životnom iskustvu i profesionalnoj karijeri.

Milić je takođe spomenuo sukob sa pokojnim Tomom Zdravkovićem a kao i mnoge zanimljivosti i anegdote iz profesionalnog života.

Strast prema muzici osetio je, kako kaže, u najranijem detinjstvu.

- Počeo sam da sviram bubnjeve sa dvanaest godina, bio sam čudo od deteta na bubnjevima. Prvi nastup sam imao kada sam sa osnovnom školom išao na more. Našao sam dva prazna, metalna bureta i tu sam organizovao igranku sam, udarao po buradima, čak pevao i neke refrene... Svi smo pevali, to je bilo kao igranka - kaže Milić, kojem su igranke utemeljile popularnost.

- 1971. sam otišao da živim u London, a pre toga smo svirali igranke u Sarajevu, tamo smo pored "Indeksa" bili najpopularniji. Slavu sam stekao pre nego što su se mediji pojavili, šoubiznis. Igranke su bile glavne, ko je tamo bio glavni, bio je popularan.

Život u Londonu za njega je bio plodonosan.

- Hteo sam u Londonu da osetim neku muku, hteo sam da vidim zašto su svetski muzičari i kompozitori tako moćni, zašto su im pesme tako dobre. Osetili su neku muku - kaže Milić.

Iako je roker, sarađivao je i sa "narodnjacima". Posebno ističe saradnju sa Hankom Paldum.

- Moja generacija je slušala to što se puštalo na radiju, to je bila izvorna narodna muzika. Kada je krenuo rokenrol, da budim svoju ličnost, voleo sam kafanu. Tamo sam razmišljao o tome koja bi pesma mene dirnula da razbijam čaše! Sa Hankom Paldum napravio sam revoluciju u našoj narodnoj muzici, postavio tu modernu postavku narodne muzike. Podigao sam je na taj nivo. Pisao sam "Volela sam, volela", "Tražio si sve" - rekao je bubnjar.

Sa Tomom Zdravkovićem se umalo potukao u jednoj kafani, a kasnije su ostvarili saradnju i prijateljstvo.

- U jednom klubu sam se zamalo pobio sa Tomom Zdravkovićem. Nisam ni znao ko je on, nego je on mene pijan počeo da provocira. Kasnije smo se bolje upoznali - priseća se Milić i nastavlja:

- Ja sam uradio Semiru Ceriću Koketu album prvi, tu je bila pesma "Sećaš li se Sanja". Toma je bio u bolnici, na nekoj na operaciji. Zvao me je u pola 2 ujutru gazda jednog kafića, gde je on trebalo da peva. Kažu: "Dođi ovde, Toma neće da peva, samo se pušta Semirova pesma "Sećaš li se Sanja""... Ja sam došao, on je krenuo da priča kako je to najlepša narodna pesma koju je čuo. Rekao sam mu: "Pa, gde je problem", kaže: "Ja ovo moram da snimim". Rekao sam mu: "Snimi, ali nemoj više alkohol".

Milić je progovorio i o odnosu sa Goranom Bregovićem Bregom i "Bijelim dugmetom".

- Ja sam Bregi bio uzor. Dobro je što sam ja otišao u London. On se pronašao. Svaki koncert Bijelog dugmeta je bila takva euforija i doživljaj. To voljenje grupe je bilo ''Bijelo dugme''. Imao sam viziju svoje grupe. Kad sam završio s njiima, napravio sam grupu ''Vatreni poljubac'' i prva pesma je bila ''Doktor za rokenrol'' i tada sam i dobio tu titulu. Od tada sam ja doktor za rokenrol - otkriva Milić, koji je svojevremeno bio bubnjar grupe ''Bijelo dugme''.

