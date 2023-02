DRAGAN KOJIĆ KEBA OTKRIO ŽELJU DUGU 30 I KUSUR GODINA! Folker otvorio dušu o muzici, a privatno sluša totalno drugačiji ŽANR

Pevač Dragan Kojić Keba otkrio je koja je njegova želja 30 i više godina i priznao šta sluša privatno, a suprotno je od onoga što snima.

foto: Promo

Za Kebu je muzika ljubav i emocija koja sa godinama još više raste i odavno ga je uverila da je pevanje bilo njegov životni put kojim korača već nekoliko decenija.

foto: Damir Dervišagić

Iako iza sebe ima ogroman broj vanvremenskih hitova, od kojih može komotno da živi, Keba i dalje stvara muziku koja mu pričinjava najveće uživanje, a sada je otkrio i kakvi su mu planovi za budućnost.

– Ono što je moja želja 30 i više godina…Nekada sam pričao kako ću kada budem imao 50, 60 godina, a evo me sada 50 plus, rekao sam kako ću snimiti šansone kao Dragan Stojinić, ali evo cepam i dalje Brigidi džanum i ništa mi ne smeta, ali to mi je neostvarena želja i ostvariću je – priznao je Kojić koji u poslednje vreme uživa u slušanju eminentnog muzičkog pravca.

foto: Damir Dervišagić

– Iznenadićete se, ima par meseci slušam ozbiljnu muziku - opere i pronalazim nešto što nisam do sada osetio da to radi u meni. To je biser. Ne mogu biti muzički miran i nikada neću, imam moj skromni studio i kada hoću pevam – rekao je Keba u emisiji „A sad malo mi „.

Kurir.rs/Grand

