ŽELJKO ŠAŠIĆ ŽESTOKO POTKAČIO SAŠU POPOVIĆA: Zvezde Granda su prevaziđene, nisam hteo da budem u žiriju!

Pevač Željko Šašić prokomentarisao je muzički šou "Zvezde Granda", te je iskritikovao Sašu Popovića i priznao da ga je odbio kada ga je ovaj zvao u žiri.

Pevač kaže da Saša godinama radi istu stvar, koja je, prema njegovim rečima, dosadila svima.

- Da sam hteo da budem deo tog žirija "Zvezde Granda", bio bih, ali svojom voljom nisam tamo, znači ja nisam hteo to. Meni je smaranje to sedenje u žiriju, meni treba nešto mnogo aktivnije. Za mene je taj format prevaziđen, ne znam dokle misle to takmičenje tako da furaju. Ceo život gledaš istu priču. Dajte, ljudi, bre, menjajte nešto. Vratite "Grand šou", kakve "Zvezde Granda" više, vrtite jedno te isto, samo se žiri menja. Je l' to šou gde ćemo da se takmičimo mi iz žirija ili ta deca koja se prijave. Ma dajte, molim vas, neću to ni da komentarišem - oštar je bio Šašić, pa se osvrnuo na najavljene koncerte koleginica Milice Pavlović, Aleksandre Prijović i Ane Nikolić, te i njih žestoko iskritikovao:

- Vidim da su svi živi zakazali koncerte u Areni. Ne znam je l' to neka fora pevati u toj hali. Ne može tu neki ton poseban da se napravi, tu je najbitnije da dođe što više ljudi da bi se o tome pričalo. Ja retko idem kod kolega na koncerte. Nisam ja od tih koji trčkaraju po koncertima jer mislim da ništa ne propuštam. Ne bih spominjao imena kolega kod kojih bih otišao, nikog ne bih izdvajao specijalno. Razumem ja njih, njihove želje, potrebe i ambicije jer oni su negde svi novi, naročito ove dve zvezde "Granda" - istakao je pevač.

Nakon toga Šašić je priznao da zdravstveno nije bio dobro, te da još vuče posledice od korone. Kako kaže, nikako da se vrati u normalu, budući da je stalno malaksao i da se oseća usporeno.

- Još se oporavljam od korone, odmaram se, vreme mi ne ide naruku. Kada sam pre dve godine imao koronu, nije mi bilo ništa, a oni me strpali u bolnicu, sada sam baš bio nagrabusio i držala me je tamperatura. Sedam dana nisam znao za sebe. Sav sam nešto usporen i kolebljiv za mnoge stvari - kaže pevač za Star i priznaje da je sada sa ćerkom Sofijom, koju ima sa Sonjom Vuksanović, u dobrim odnosima, te da ne stavlja svaki svoji pokret na društvene mreže.

- Sa Sofijom i sa mnom je sve u redu i sve će biti ubuduće. Ja nisam poput svojih kolega koje objavljuju svaki svoj korak. Bio bih smešan kad bih se sad utrkivao s ostalima. Ne smatram da sam veća faca ako imam više pratilaca i više klikova. Nije mi muški da postavljam gde jedem, šta jedem, za mene je to intima.

