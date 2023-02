POPOVIĆ ZARADIO MILIONE OD GRANDA, A ĆERKA ŽIVI SKROMNO! Nećete verovati čime se Aleksandra bavi i to bez PARE I DINARA

Saša Popović iskreno je govorio i o odnosima u svojoj porodici.

Posebno je ponosan na to što je uspeo decu da izvede na pravi put. Sin Danijel i ćerka Aleksandra su vredni i radni. Sašina mezimica čak radi i bez novca. U intervjuu za Kurir Popović otkriva kako se slaže sa suprugom, ali i ostalim životnim problemima:

- Fenomenalno. Suzana i ja smo skoro tri decenije u braku. Je l' vi meni verujete da za to vreme ne znam da li smo se dva puta posvađali, sporečkali. Verovatno ima i toga što je Suzana pevačica, ja vodim "Grand" i imamo ista interesovanja. Zamislite da je Suzana advokat, na primer, i kad dođe kući, priča mi o ročištima. Mene teme u kojima ja nisam ne zanimaju. Mi pričamo o pevačima i lepo se slažemo. Decu smo vaspitali tako da su skromna, nisu zahtevna.

Interesantno je i to da vaša ćerka radi manikir. - Ona je to završila i radi prijateljicama naše kuće, i to gratis. Kupili smo joj stan i lokal u bloku gde gradim, tu ćemo joj otvoriti salon, a snajka, Danijelova žena, radiće šminku i eto neka tako zarađuju. Ćerka 8. marta puni 24 godine. Teram je da položi vozački ispit, evo tata će da ti kupi auto, ali ona nije bila zainteresovana, ali evo, sad sam je konačno naterao da položi i kupio sam joj Smarta- kaže on.

Direktno smo ga pitali koje su njegove životne muke: - Samo to kad ustanem, da li će Kurir da me nagazi ili neće. Prvo otvorim Kurir i odmah odem na Stars.

