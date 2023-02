PRVO KEBINO OGLAŠAVANJE NAKON OTKAZANOG NASTUPA U PULI! Evo šta pevač kaže o svemu

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić otkazao je koncert na kojem je 25. marta trebalo da nastupe i naše poznate zvezde - Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Duško Kuliš i Zorana Mićanović. Naime, koncert je organizovala organizacija Hiljadarka, koja je, kako se navodi, već dogovorila zakup dvorane, međutim, gradonačelnik je ipak odlučio da sve otkaže, prenosi "Glas Istre". Keba se sada oglasio za "Kurir" i otkrio da ne želi da se upušta dublje u analizu ove zabrane.

- Žao mi je zbog takve situacije što se tiče tog koncerta u Puli ali ne bih da se upuštam u bilo kakve dublje analize. To naravno prepuštam organizatorima čuvene “Hiljadarke” a već sam obavešten da će taj koncert biti toga dana (25 mart) održan) u Osijeku - poručio je Keba.

Podsetimo, Gradonačelnik Pule Filip Zoričić istakao je da ovakva vrsta muzike ne pripada Hrvatskom podneblju.

- Pula je trenutno evropski hotspot za koncerte. Leto u Areni donosi izvođače najvišeg svetskog ranga kao što su Robi Vilijams, Imedžin Dragons, Eros Ramacoti, Florens and Mašin...Koliko to znači za Pulu kao destinaciju, suvišno je reći - rekao je Zorčić koji smatra da grad Pula ima pravo da bude selektivan u odlučivanju koji izvođačiće nastupiti u ovom gradu - rekao je on za "Glas Istre".

