"TO SU ŠERIFI KOJI SE TU NEŠTO PITAJU" Poznati OSUĐUJU zabranu da Keba, Bekuta i Zorana pevaju u Hrvatskoj "OVO JE POSLEDICA RATA"

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je koncert narodne muzike u tom gradu zakazan za 25. mart, na kom je trebalo da nastupaju Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović.

To je izazvalo lavinu negativnih reakcija i komentara širom regiona, mada je bilo i onih koji su podržali Zoričićevu nameru da pulsku Arenu sačuva samo za "kvalitetnu muziku", kako su navodili.

I taman kad je izgledalo da će slučaj brzo biti zaboravljen jer je organizator tog događaja, firma "Hiljadarka" iz Hrvatske, ugovorio da se koncert održi u Osijeku, desilo se neočekivano. I gradonačelnik Osijeka Ivan Radić u istom danu je doneo odluku (koju saopštava preko Fejsbuka) da zabrani održavanje nastupa srpskih folkera u tom mestu, navodeći da tako nešto nije dobro za identitet grada.

Da li je problem u stilu muzike ili u tome što većina izvođača dolazi iz Srbije, o tome raspreda ceo region, ali su svi jednoglasni u tome da zabranjivanje održavanja koncerata nije dobro ni prihvatljivo iz bilo kojeg razloga. Sociolog Ratko Božović kaže da koren ovog problema treba tražiti u ratovima iza nas.

- To je deo nacionalizma i posledica onoga što se dogodilo devedesetih godina. Ponekad zaboravljamo šta se dogodilo za vreme rata, a situacija je vrlo delikatna. Kad se zabranjuje pesma, po meni, onda to skreće pažnju na animozitet. Sve su to voćke koje su sazerele kao otrov. Nisam to ispratio, ali je jasno na šta može da liči - navodi on.

Regionalni estradni menadžer Gane Pecikoza odgovornost isključivo prebacuje na dvojicu gradonačelnika, nikako na Hrvatsku kao državu.

- Možda gradonačelnik neće da mu se gazi parket, a to nema veze s vladom Hrvatske. To je do pojedinca. Ne osuđujem jer smatram da postoji razlog i to treba utvrditi. Recimo, ja radim s glumcima i postoje pozorišta u Srbiji koja neće da ih angažuju. Dakle, kada su takve stvari u pitanju, to je do pojedinca koji je na pogrešnom mestu i, normalno, nepismen, nije edukovan, nije završio akademiju i ne razume se u umetnost, nego je to lična pijačna odluka.

Sličnog stava je i Tonči Huljić, jugoslovenski i hrvatski kompozitor i osnivač grupe Magazin iz Splita.

- Toliki nonsens. To su neki šerifi koji se tu nešto pitaju krenuli da sprovode. Prvo gradonačelnik Pule pa je od njega video i gradonačelnik Osijeka. Videla žaba gde se konj potkiva pa i ona podigla nogu. Juče je Milica Pavlović napravila sjajan koncert u Osijeku. Ništa o čemu bi trebalo da se brinemo. Svako dobro - rekao je Tonči, a slično je za Kurir poručio i Vedran Pehar, poznatiji kao Šemso 69, pevač popularnog zagrebačkog pank-folk bend Brkovi, koji često gostuje u Srbiji.

- Pre svega, iako on kao gradonačelnik ima pravo da raspolaže gradskim prostorom i može da dozvoli ili ne dozvoli koncerte, po mom mišljenju, zabrana nije nimalo dobra stvar jer muzika nema nacionalnost i muzika, kao ni bilo koja druga umetnost, ne bi smela da bude zabranjivana, osim u slučajevima kada je reč o otvorenom širenju mržnje, što ovog puta nije slučaj - zaključio je on.

Menadžer Bajage i Hladnog piva Mora da postoji reciprocitet Zoran Vulović Vule, menadžer koji zastupa bend Hladno pivo, ali i Bajagu i Instruktore, zalaže se za to da hrvatski i srpski izvođači podjednako nastupaju u svim državama: - Uvek sam za slobodu. Muzika je fleksibilna stvar i uvek nađe put do publike. I ova situacija će se rešiti na zadovoljstvo publike. Nije na meni da komentarišem stavove političara, ja se bavim muzikom, a stav tog gradonačelnika poštujem. Ne radim s tom vrstom izvođača, ali treba da postoji reciprocitet dolaska izvođača iz Hrvatske u Srbiju i obrnuto. Tu se pita samo publika. Sigurno će se naći neki model da se to reši.

Ljiljana Stanišić

