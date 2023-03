Ana Ćurčić, nevenčana supruga Zvezdana Slavnića s kojim je bila 15 godina, nakon čega ju je javno prevario pred kamerama u rijalitiju sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, šokirala je svojim priznanjem da je tokom života sa bivšim robijašem trpela nasilje i jezivu torturu.

Ćurčićeva je ispričala da ju je Zvezdan tukao, maltretirao i nju i njenu decu, da je zbog njega izgubila i krov nad glavom.

"Ja sam njemu verovala da se nikada neće desiti kocka, dreka i pretnja, ružne reči, a onda je tri meseca pred Zadrugu počelo. Maltretirao me je dva puta fizičko, nije me prebio, ali udarao šorcem po glavi, udarao me je čim je stigao. On će napraviti kako je on mene spasio i on će sada da igra na tu priču. Mi smo bile kod mene, on je došao ispred terase, počeo da mi preti, a onda ušao u stan razvukao me je po celoj kuhinji, ona je skočila ispred njega, ''ajde mene'', tad je i metlu uzeo, a ne znam razlog", ispričala je u rijalitiju Ana.

Nažalost, Ćurčićeva nije jedina u estradnom svetu koja je pretrpela nasilje, što fizičko što mentalono i psihološko.

Glumica Mina Lazarević pretučena je u svom stanu, a policija došla tek kad je njen suprug, baletan Goran Stanić, i zapucao automatskom puškom sa terase. U istom stanu, Mina i on žive sa svoje dvoje dece, a policija je kod Stanića pronašla još jedno oružje i kapisle za detonator.

Pevačica Dunja Ilić brutalno je prebijena u Prištini i strahuje za svoj život! Ne izlazi iz stana jer se plaši da će ponovo biti napadnuta i planira kako da pobegne s Kosova i vrati se u Beograd.

Fitnes instruktorku Anu Mariju Žujović pretukao je voditelj Vlada Stanojević pre godinu i po dana. Cela priča dobila je epilog na sudu, a navodno Vladimir će morati fitnes instruktorki da plati 880.000 dina za fizički i duševni bol.

Maja Marijana je na Veliki petak 2013. godine dobila batine od muža Mladena Šmakića prilikom povratka sa slavlja. Incident se dogodio u kolima, nakon čega je ona uspela da pobegne. Otišla je u Urgentni centar, gde su lekari utvrdili da ima lakši potres mozga.

Miu Borisavljević je pretukao bivši dečko Nikola Minić nakon nastupa u jednom beogradskom klubu. Posle kraće prepirke s njim, Nikola je Miji udario nekoliko šamara, a ona je, umesto kući, otišla u policiju i prijavila ga.

Pevačica Katarina Ostojić Kaja dobila je batine ispred kluba, gde joj je tom prilikom ukraden i mobilni telefon. Nju je pesnicama udarao nepoznati muškarac koji joj se ranije u klubu udvarao i pokušao da je poljubi.

Goca Tržan je priznala da je trpela nasilje svog bivšeg emotivnog partnera i istakla da o takvim stvarima ne treba ćutati. "Prvi put kada je to uradio nisam ga ostavila, ali kada se ponovilo - jesam. Udario me je i probio mi bubnu opnu. Ne želim toga da se sećam, ali dobro je da se zna jer se takve stvari dešavaju i o njima ne treba ćutati", izjavila je svojevremeno.

Anabela Atijas se razvela od supruga Gagija Đoganija, a nakon razvoda je priznala da je Gagi godinama maltretirao. Kako je tada izjavila, nju je bilo sramota ali je rešila da ne trpi, te se razišla od densera.

Košarkašicu Milicu Dabović noćas je pretukao bivši dečko Šime Šiklić Simon. Ova informacija je uznemirila sve.

- Milica ima podlive po telu i vratu, jer je Simon pokušao da je zadavi. Raspisana je potraga za njim - otkrio je za Kurir tada dobro obavešteni izvor.

Ksenija Pajčin je završila tragično. Nju je njen dečko Filip Kapisoda prvo pretukao, a onda i ubio zbog ljubomore. Filipa je potom izvršio samoubistvo.

