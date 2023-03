"DA SE LEPO IZRAZIM, ONA JE BLUDNICA" Bivša zadrugarka bez milosti udarila na Anđelu, o vezi sa Zvezdanom NIJE BIRALA REČI!

Situacija između Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, koji je javno ostavio Anu Ćurčić, sa kojom je bio skoro deceniju i po zbog 22 godine mlađe crnogorke, podigla je veliku prašinu.

Kako je sa Anđelom imala sukobe tokom svog učešća u "Zadruzi 5", stupili smo u kontakt sa bivšom zadrugarkom, Anom Jovanović, koja je prokomentarisala trenutnu situaciju između Zvezdana i Đuričićeve, ali i to što joj je Ćurčićeva sinoć jasno stavila do znanja da "u usta" ne sme da stavlja njenu vanbračnu zajednicu sa Slavnićem.

- Pitam se od samog početka odakle Anđeli pravo da se meša i kometariše odnos Ane i Zvezdana. Uradili su šta su uradili, rekla bih da bar toliko treba da ima poštovanja prema Ani i njihovom odnosu, ali je to devojka koja nema niti poštovanja niti sramote. Da stvarno vidim ljubav između Anđele i Zvezdana ne bih ovako komentarisala, ali meni ovo izgleda jako smešno. Kao što sam prošle godine pričala da je Anđela folirant i prikrivena, da se lepo izrazim bludnica, što se ove godine sve dokazalo tako i sada vidim da je ceo odnos isfoliran. Ukoliko ona njega voli kao što to veliča, on pored nje ne može da radi neke stvari kao što su grljenje sa drugim devojkama i slično jako mi se kosi njeno lizanje pazuha i davljenja u njegovim nogama nakon Zvezdanovog nabacivanja Ani Spasojević - izjavla je Ana i dodala:

- Smatram da je Zvezdan takav, da ga nikada nije držalo mesto ali je napolju mogao da balansira između žene i usputnih devojaka i da će i u ovoj sezoni promeniti još par - istakla je bivša zadrugarka.

