OVO JE ISTINA O SARADNJI LAĆE I DARE BUBAMARE: Pevačica priznala ko je radio novu pesmu, pa snažno POTKAČILA KOLEGINICE

Dara Bubamara nakon halabuke i spekulacija o njenoj novoj pesmi, za domaće medije, konačno je otkrila detalje saradbnje sa Laćom.

- Mnogo laži. Pesma je davno urađena, Laća i ja smo to radili. Ja sam malo izmenila tekst. Ja najavim, pa se kače za mene i za marketing, to je nedostatak njihovih pesama, albuma, muževa. Ja sam uvek napadana. Moje dobro pobedi njihovo zlo. Dosta je tu laži. Šta je mene zabolelo, ne to što spletkare rade, nego jer se spominje Laća koji je bio moj jako dobar prijatelj, a dečko više nie živ. Nema poštovanja prema njemu, Marini Tucaković, Futi - rekla je Dara i nastavila:

- Ne mogu da verujem koliko su ljudi zli i zato im je tako u životu. Ja sam imala milion tekstova od pevačica, Viki, Sekine... Najbolje da uzmem, pa to da objavim. Na šta to liči? Nikad mi to ne bi palo na pamet. Ne činim nikome zlo, ostvarena sam i gledam svoje dvorište. Mnogo radim, privatno sam sa svojim sinom. Nemam probleme da sam dokona i da nekome spletkarim - izjavila je pevačica.

