JEZIVI DETALJI! Ana objasnila Zvezdanovu OBRNUTU PSIHOLOGIJU, pa ŠOKIRALA izjavom da su i deca bila PROBLEM u njihovom odnosu!

Ana Ćurčić, po ko zna koji put, otvorila je dušu Zorici Marković i otkrila detalje borbe kroz koju prolazi od kako je ušla na imanje.

foto: Printscreen

- Ja ovde u rijalitiju još uvek živim u prošlosti u glavi, razmišljam o budućnosti, a suočavam se sa stvarnošću. Ležala sam u krevetu sinoć i razmišljala. On je neko ko će kada je on ugrožen da najstravičnije stvari u svojoj glavi, sam sa sobom, napravi i nametne da je to tako. On će da izvuče situaciju koja nema veze sa životom, da je upakuje, to su zatvorske fore i tu ima odvratne pokvarenosti...To je toliko maliciozno i bedno šta on može da izvuče, da bi ti ostala šokirana. Ne mogu da ti dajem primer, ali prati, videćeš. Ja ti ga nisam ispljuvala nikada, kao što je on mene. On je došao ovde da je njegova žena boginja, a došli smo sada do toga da je ona dno života - rekla je Ana.

- Što on priča meni: "Samo da ona bude dobro, da izgura ovo" - rekla je Zorica.

- Na sve to, on zna kakva sam ja. Baš bi bio go**o da ne oseti bar to, da to ne oseti, ja bih rekla: "Ovaj čovek nema ni zrno ljudskosti više" - rekla je Ana.

J- a mislim da će vremenom ovde to i izgubiti, nažalost, i prestati da pokazuje - dodala je pevačica.

- Ali manipulacija: "Moje dete je njega istetoviralo, pa je l' sam ja bio loš?". To ti je obrnuta psihologija. U našoj vezi, četiri godina zatvora je mnogo toga. Plus, na stranu to što je to njegova majka, što sam opet htela da budem tu. Da li sam ja ispala budala ili glupa? Naravno da jesam, ne mogu da kažem drugo. Mogla sam da kažem u pismu da ne želim nikakav kontakt sa tobom, ali je on tamo otišao da nam obezbedi krov nad glavom. Mnogo je zamršena priča i on će uvek naći opravdanje za sebe i sve, a napašće uvek ovu drugu stranu, ako nije po njegovom - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Da, ukapirala sam. Sve ono što ne mogu tebi da kažu neki, iz ne znam kojeg razloga, oni kažu meni - rekla je Zorica.

- Boli njih (zadrugare) uvo za ovu situaciju, oni mene gledaju kao na smetnju, konkurenciju i slično. Kaže:"Poštovaću, neću biti u kući sa njom", to je trajalo sedam dana. Sve što je rekao, pogazio je, ne samo kada sam ja u pitanju, a sa druge strane jedino gde je ostao pri svom je kad je izašao do tih 10 meseci tog ponašanja, koje je potpuno novo, dalo mi je nadu. Ja sam bila jako neispunjena, mnogo sam radila, dva puta sam se selila od kako je došao. On će sto posto da kaže da su mi deca oduzimala energiju, pa i da jesu, a onda je njegova postavka, njoj deca uzmu energiju, onda nema za mene. Ne žalim ga, stvarno ga ne žalim - ispričala je Ana.

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 Moka Slavnić se obraća Kristijanu povodom ubistva Olivera Jovanovića!