ZVEZDAN SLAVNIĆ NA KOLENIMA MOLIO ANU, PA BRIZNUO U PLAČ: Pružiću ti ruku ako treba, samo da popričamo o svemu (VIDEO)

Zvezdan Slavnić je nakon stravičnih Aninih optužbi za nasilje i iznošenja prljavog veša odlučio da ipak zatraži oproštaj i pita Ćurčićevu da porazgovaraju o svemu.

Ana, međutim nije reagovala onako kako je on očekivao.

- Ti ne znaš gde si, ovo je strašno i meni je teško da gledam ovo. Koliko god da te povređujem i ti mene, stavljam sa strane, ovo je surovo. Molim te da ti pomognem bilo kako. Bilo bi mi drago da znam da ti možeš da se boriš, ali znam da ne možeš. Stavi sve po strani i pusti da sam g*vno i ljiga. Ti znaš da nisam nikad pogrešio u životu - pričao je Zvezdan.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Dosta stvari nisi. Ovo je moja borba i ja sam to odlučila - rekla je Ana.

- Tvoja borba je trebalo da bude protiv mene. Ti ne znaš gde si, oni vrište o tom problemu. Šta god rekla za mene, evo suze mogu da mi krenu sad - pričao je Slavnić.

- Je l' ja nešto foliram? - pitala je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- To je poenta što sam hteo da ti kažem, to je rijaliti. Ja ne mogu da kažem da si ti ti jer nisi ni blizu ti. Neću da pričam o nama i da te nerviram - nastavio je on.

- Kad bude prošao mesec dva ili tri ja ću sve lepo reći. Ovo je počelo i ovde će da se završi. Sve ćemo da ispričamo - nastavila je Ana.

- Ja samo želim da te zamolim da razmišljaš jer ti ne treba veća borba. Stavljam na stranu sve ružno što si rekla, došla si, vređala si me, izbacila si strah, ne treba dalje. Ja te molim kao prijatelj, sešćemo gde treba ispričati se tri dana i pružiti ruku ako treba. Je l' poenta da me uništiš? - pitao je on.

- Svu sreću ti želim. Ti znaš da ti ja to želim. Vidim da si zaljubljen i da je voliš i da ti prija, sve ti najbolje želim i žao mi je što ja nisam imala tako nešto od tebe - govorila je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Šta je poenta dalje? - pitao je Zvezdan.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ništa, želim da jedem i da se vratim u krevet. Prekidam priču. Biće za dva, tri meseca, pa ćemo da se raspričamo. Želim ti svu sreću sveta - rekla je Ana.

- Da li misliš da ja tebi želim nešto drugo? - pitao je Slavnić, a Ana se okrenula i otišla.

Nakon toga Zvezdan je briznuo u plač, nije mogao da obuzda suze.

Kurir.rs/S.B.

