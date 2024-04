ZA SUPERĆELIJSKE OLUJE OVAJ MESEC JE NAJRIZIČNIJI Ristić dao prognozu: Već od ponedeljka 3 dela Srbije na udaru JAKOG VETRA

Od danas osetno toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 20 do 23 stepena. Sutra i u prvoj polovini naredne sedmice preovlađivaće sunčano sa najvišom temperaturom od 24 do 29, najavio je RHMZ.

U sredu, 1. maja, u brdsko-planinskim, a od četvrtka, 2. maja, i u ostalim krajevima promenlјivo i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim plјuskovima s grmlјavinom uz manji pad dnevne temperature.

Prognoza Ivana Ristića

- U nedelju idemo na letnje temperature, podižemo onako lestvicu, biće još lepše vreme. Dakle, temperature će biti u nedelju između 24 i 29 stepeni. Najhladnije će biti u Timočkoj, Negotinskoj krajini. To nam ukazuje da će početi da duva jugoistočni vetar. Još uvek, tokom vikenda, neće biti toliko jak. Moći ćemo da uživamo u tom suncu, ali početkom nedelje, ponedeljak, utorak, sreda, u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju, biće baš povećan taj jugoistočni vetar. Iako će temperature biti preko 25 stepeni - rekao je Ivan Ristić za TV Prva.

foto: Printscreen/TV Prva

Dodao je i da za 1. maj ne bi trepalo da bude kiše, ali da će u drugom delu dana polako dolaziti oblaci koji najavljuju promenu vremena.

- Dakle od 2. maja, četvrtka, počinje to nestabilno vreme, promenljivo oblačno, biće uslova za po neki pljusak kiše, praćen grmljavinom.

Za Vaskrs nas očekuje više oblaka, sa povremenim sunčanim intervalima. Takođe, biće uslova i za pljuskove kiše.

Prognoza za leto

- Sada, prema sadašnjim prognozima, već sa početkom leta, u trećoj dekadi juna, doći će do stabilizacije, porasta temperatura, tako da će leto biti slično kao prethodno, imaćemo ponovo te toplotne talase, superćelijske oluje. To ćemo znati na primer krajem juna, u zavisnosti od temperature mora, dakle Jadranskog. Ako već tad temperatura bude prijatna za kupanje temperature, ako imamo krajem juna 25 stepeni u Jadranu, vrlo verovatno da će već početkom jula preći 27 stepeni, kao što se kod nas dešavaju u julu. Sredina jula je najrizičniji period za superćelijske oluje, ali ispratićemo. U junu ćemo znati da li postoje šanse, i trudićemo se da to najavimo na vreme, rekao je on za TV Prva.