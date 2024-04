IMA 91 GODINU I ŠETA 32 GODINE MLAĐEG FRAJERA: Glumačka diva uživa u noćnom životu, njen PETI MUŽ se ne odvaja od nje (FOTO)

Glumačka diva Džoan Kolins viđena je u izlasku u Londonu, gde su je paparaci uhvatili u društvu partnera Pirsija Gibsona.

Par je bio u Brodviku na predstavljanju knjige Gabrijele Pikok, a Džoan je sve oduševila svojim izgledom u 91. godini života.

foto: TOT / Goff Photos / Profimedia

Zvezda ''Dinastije'' je za izlazak obukla crni kaput, košulju i pantalone, a sve je kombinovala sa zlatnim detaljima dok je njen partner nosio tamno odelo i kravatu i glumicu do ulaza vodio ruku pod ruku.

Glumica ne krije koliko je srećna sa svojim suprugom, s kojim je u braku poslednjih 20 godina. Od nje je mlađi 31 godinu, njen je peti suprug, nakon što je okončala brakove s Maksvelom Ridom, Entonijem Njulijem, Ronom Kasom i Piterom Holmom. Džoan s drugim suprugom Entonijem ima dvoje dece, Taru i Aleksandera Njulija, dok je ćerku Katjanu Kas dobila s trećim suprugom Ronom.

foto: TOT / Goff Photos / Profimedia

U avgustu 2022. godine u intervjuu za časopis Saga priznala je da o sebi još uvek razmišlja kao o 40-godišnjakinji i time otkrila tajnu svoje lepote, tvrdeći da su godine nevažne jer joj je fokus na tome kako izgleda, oseća se i ponaša.

Džoan je 2022. proslavila 20. godišnjicu braka s Pirsijem u hotelu Claridge's u londonskom Mejferu i tim povodom ga je nahvalila i dodala kako je prava srećnica što ga ima u životu.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

"On se brine za sve. On se brine za moju decu i sve naše finansije. On je ljubav mog života. To je sjajan brak i sjajna veza", rekla je Džoan u intervjuu za Sagu.

Za njihov dan venčanja veže se i jedna zanimljiva informacija.

Naime, par je u poslednjem trenutku promenio planove za venčanje, te su time spasili Pirsija da se ne nađe u blizini Svetskog tržnog centra na dan velike tragedije 11. septembra 2001.

foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Umesto tog dana, venčali su se nekoliko meseci kasnije, 17. februara 2002.

Inače, Džoan je bila seks-simbol 80-ih. Ulogu koja ju je proslavila ostvarila je u ''Dinastiji'', a glumila je još u brojnim filmskim ostvarenjima kao što su ''Pastuv'', ''Zemlja faraona'' i drugi.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje