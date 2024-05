"BILO MI JE NEPRIJATNO DA GA GLEDAM": Kristina Radenković ZGROŽENA nastupom golog Finca na Evroviziji! "Poručuje da svi moramo..."

Večeras se održava drugo polufinalno veče najvećeg muzičkog takmičenja "Evrovizija 2024".

Tokom prve večeri, mnogi takmičari šokirali su svet svojim nastupima, a među njima je i predstavnik Finske.

Windows95man koji se predstavio pesmom "Bez pravila" je sve zaprepastio kada je na scenu izašao bez donjeg veša.

Ovu situaciju prokomentarisala je i voditeljka Kristina Radenković, a kako je istakla, nije bilo prijatno da se gleda njegov nastup.

Kristina: "Nije bilo prijatno gledati"

- Ja to nisam videla na probi, bilo mi je neprijatno da gledam, tako da ne bih to komentarisala. Zaista je suvišno, a poruka Finskog predstavnika je da svi treba da budemo goli. Sigurna sam da ima neku dublju poruku iza toga, ali zaista nije prijatno gledati. On tako ide i po Babilonu, nije baš pristojno - rekla je Kristina Radenković na K1 televiziji.

Kristina je komentarisala i uspeh naše predstavnice Teya Dore koja je prošla u finale "Evrovizije 2024".

- Teya Doru obožavaju, sprijateljila se sa svim takmičarima. Traže je svi i strani mediji. Mi smo na krilima nekih pozitivnih osećanja, sa svima se druži, bliska je postala sa mnogim izvođačima iz prvog polufinala, pa čak i sa Ukrajinkama, koje isto imaju stenu. Sve je pozitivno - rekla je ona.

