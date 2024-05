OVO JE REDOSLED NASTUPA U DRUGOM POLUFINALU EVROVIZIJE 2024: Evo ko će se boriti za finale, a samo NJIH 10 će proći dalje (FOTO)

Drugo polufinale "Pesme za Evroviziju" se održava večeras u Malmeu, predstaviće se 16 kompozicija, a finale će se održati u subotu, 11. maja.

10 kompozicija će proći u finale "Evrovizije 2024", a ovo je redosled nastupa u drugom polufinalu.

1. Sarah Bonnici, Loop (Malta)

2. BESA, TITAN (Albanija)

3. Marina Satti, ZARI (Grčka)

4. Nemo, The Code (Švajcarska)

5. Aiko, Pedestal (Češka)

6. Kaleen, We Will Rave (Austrija)

7. SABA, SAND (Danska)

8. LADANIVA, Jako (Armenija)

9. Hollow (Latvija)

10. MEGARA, 11:11 (San Marino)

11. Nutsa Buzaladze, Firefighter (Gruzija)

12. Mustii, Before The Party’s Over (Belgija)

13. 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Estonija)

14. Eden Golan, Hurricane (Izrael)

15. Gåte, Ulveham (Norveška)

16. Joost Klein, Europapa (Nizozemska)