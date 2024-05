TEYA DORINA MAMA SIGURNA U ĆERKINU POBEDU NA EVROVIZIJI: Ona je najbolji vokal, ogromne su šanse! Zvala me je u 6 ujutru...

Teya Dora kao predstavnica Srbije u utorak uveče s pesmom "Ramonda" plasirala se u veliko finale Evrovizije, koje će se u subotu održati u Malmeu.

Teya Dorina mama Jasna Jojić zadovoljna je zbog novog uspeha ćerke u Malmeu i smatra da je šansa za pobedu Srbije ogromna.

foto: Kurir televizija, EPA Jessica Gow

- Ja sam presrećna i više sam nego zadovoljna. Bitno je što će svi još jednom čuti "Ramondu" i da će je zavoleti ceo svet, kao što su i ljudi u Srbiji. To je pesma koja nosi moćnu poruku mira i nade u bolje. Teodora je bila uzbuđena, zvala me je u šest ujutru posle polufinala. Ne znam da li su slavili ili od uzbuđenja nije ni spavala. Pitala me je 100 puta da li je nastup bio dobar. Govorila sam da je bila fantastična i što se tiče nastupa i pevanja, sve je bilo savršeno - rekla je novinarka i dodala:

- Svi mogu da se ponose. Dok je nastupala, dobila sam ni sama ne znam koliko poruka sa svih strana sveta i od poznatih i od nepoznatih. Ljudi su plakali dok su gledali, mislim da je sve izvela kako treba, a i vizuali su odlični. Iskreno se nadam velikom uspehu u finalu. "Ramonda" je originalna pesma i mislim da će svi uvideti originalnu melodiju i moćni tekst s jakom porukom svetu i da je vreme da se svet podigne iz pepela. Teodora je najbolji vokal, zbog toga je šansa za pobedu Srbije ogromna. U to sad više nema sumnje - poručila nam je ponosna Jasna.

foto: Printscreen/RTS

Kurir.rs

