SLOVENKA STISLA I NE PUŠTA! Predstavnica Slovenije nije ni slutila da je KAMERE snimaju, pa počastila plesačicu VRELIM POLJUPCEM

Raiven, predstavnica Slovenije na "Evroviziji 2024", osvojila je mnoge svojim nastupom.

Sve oči su bile uprte u njen scenski performans tokom pesme "Veronika". Pevačica se pojavila u izazovnom kostimu, okružena plesačima koji su takođe bili oskudno odeveni.

foto: Printscreen/RTS

Svima je privukao pažnju jedan detalj u njenom nastupu, a to je kada su njeni igrači prišli pevačici, pripili se uz njeno telo i mirisali je sve vreme, no to nije bio kraj iznenađenjima.

IM SCREAMING SO HARD pic.twitter.com/xQybzTYvcj — Nat. JOx5 || 🇭🇷 🇫🇮 🇨🇭 🇸🇮 (@Shiokox3) May 8, 2024

Kada je objavljeno da je prošla u finale, euforija je zahvatila čitav njen tim. Raiven je u tom momentu poljubila svoju plesačicu, a onda su se i jako zagrlile.

Snimak ovog trenutka iza scene brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

( Kurir.rs / Informer / T.B. )