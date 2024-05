DŽEJLA SA KIK-BOKSERKOM UŽIVA U TURSKOJ! I dalje se drže ustaljene šeme - na fotkama nikad NISU ZAJEDNO, ali... (FOTO)

Džejli Ramović ne mogu da unište sreću gradski tračevi, pa tako i dalje uživa u bliskom odnosu s kik-bokserkom Anom P. iz Novog Sada.

foto: Instagram, Damir Dervišagić

Kao što je Kurir prvi pisao pre nekoliko meseci, njih dve se intenzivno druže već duže vreme, a sada su opet otišle na zajedničko putovanje.

Ovog puta, izbor je pao na Istanbul, a po već ustaljenoj šemi, i dalje ne objavljuju fotografije na kojima su same iako se njih dve ne razdvajaju.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica i sportistkinja nekoliko dana boravile su u Turskoj, a tom prilikom su uživale i u krstarenju Bosforom, odakle su i jedna i druga objavile storije na Instagramu. I dok je Ana pozirala u društvu s jednim muškarcem, Džejla je samo snimila panoramu Istanbula i galebove koji su okruživale brodić na kome su provele nekoliko sati.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, da Džejla i njena prijateljica zajedno uživaju, ali da to žele da sačuvaju samo za sebe, svedoči i to što su do sada više puta boravile na istim destinacijama, s tim što Ana objavljuje fotografije u realnom vremenu, kad su i nastale, a pobednica "Zvezda Granda" tek nekoliko dana kasnije.

1 / 3 Foto: Instagram

Tako su do sad, njih dve početkom januara zajedno uživale u Tajlandu, a u julu prošle godine letovale su na Hrvatskom primorju kada su bile u velikom društvu.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

02:15 DŽEJLA RAMOVIĆ OTKRIVA PRAVU ISTINU O ODNOSU SA MARIJOM ŠERIFOVIĆ! Evo koja je pesma njenog života i šta misli o momcima u Španiji