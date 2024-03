GAZI 10. DECENJU, VEŽBA, A SAD JE ZABLISTALA NA CRVENOM TEPIHU OSKARA: Džoan Kolins se pojavila sa 30 godina mlađim i oduševila

Najveće svetske zvezde okupile su se u Dolbi Teatru u Los Anđelesu na 96. dodeli Oskara. Na crveni tepih je stigla i glumica Džoan Kolins (90) i zablistala u modnoj kombinaciji.

Džoan je pred fotografima pozirala u svetlucavoj haljini tamno zelene boje. Haljinu je iskombinovala sa srebrnim štiklama i malenom torbicom. Ona je nosila i nakit sa zelenim dragim kamenjem.

Ona je pozirala sa svojim parterom, Persijem Gibsonom koji je je od nje mlađi 30 godina.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumicu često hvale zbog njene vitke linije koju održava s 90 godina, a sve je to rezultat njene istrajnosti u redovnom vežbanju. Glumica ne krije ni da pazi na ishranu, a nedavno je za magazin My Weekly otkrila u čemu je tajna.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Vežbala sam s fizioterapeutom i to preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Pola sata dnevno to radim i shvatila sam da mi to daje energiju. Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako treba da smršate nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuvana jaja i brokoli tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokolija. I vežbajte, koliko god to mrzeli, morate - rekla je glumica ranije.

(Kurir.rs/24sata.hr/T.J.)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje