ABORTIRALA SAM SA 26, DETE BI MI UNIŠTILO KARIJERU: Čuvena glumica progovorila o MUČNOJ TEMI, pa otvorila dušu (FOTO)

Legendarna Džoan Kolins (90) je ispričala kako se Holivud puno promenio te kako svaki film ima neku poruku, što joj smeta. U svojim memoarima 'Behind the Shoulder Pads' otkrila je kako se borila protiv seksualnog zlostavljanja u više navrata, a na to ju je upozorila Merilin Monro. Posebno je istakla Derila Zenuka, koji je u to doba bio potpredsednik produkcije u 20th Century Foxu. Opisala je kako je izgledao njegov 'napad'.

foto: Printscreen

'Udišući dim cigare preko puta mene, prosiktao je: 'Nisi imala nikoga dok nisi našla mene, dušo. Ja sam najveći i najbolji i mogu celu noć.' Bila sam toliko šokirana, pa sam samo otrčala natrag na set', istakla je glumica. Kada je imala 26 godina, ostala je trudna s tadašnjim verenikom Vorenom Bitijem. Rekla mu je da je trudna, a on ju je zbunjeno pitao: 'Kako se to dogodilo?'.

foto: Profimedia

Ona se našalila kako je batlerovo ili je možda u pitanju bezgrešno začeće, ali njemu je vest o trudnoći bila strašna. Abortirala je iako je to bilo protivzakonito. Nije htela da ode u neku skrivenu kliniku jer se bojala da će joj se nešto loše dogoditi pa ju je Biti otpratio do jednog bivšeg hirurga u Nju Džerziju. To jutro kada je imala dogovoren zahvat, htela je odustati, ali joj je verenik rekao kako ne može to učiniti.

foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

'Dušo, ne možemo. Ne možemo to učiniti... Dete bi nam sada oboma uništilo karijere. Znaš da bi', otkrila je za New York Post. Dodala je kako su 1960-e bile mračan period za žene i devojke. S drugim suprugom, glumcem Antonijem Njuvlijem dobila je dvoje djece, Taru i Sašu, a s trećim suprugom Ronom Kasom ima ćerku Keti.

'Da sam imala dete u 20-ima, ne bih imala karijeru', zaključila je glumica kojoj i u 91. godini hvale vitku liniju.

(Kurir.rs/Story.hr)