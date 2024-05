EVO KAKO SPAJIĆ OBJAŠNJAVA SRAMOTNU ODLUKU DA ĆE GLASATI ZA REZOLUCIJU: Ja sam prozapadni čovek, sve velike sile su stale iza nje

Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na premijerskom satu da će ta zemlja glasati za Rezoluciju o genocidu Srebrenici, a onda izjavio da je on prozapadni čovek.

"Ja sam se uvek zalagao za prozapadni kurs, to nije nikakva tajna. Ja sam prozapadni čovek, celog života sam proveo na ideološkom zapadu. I tu nema nikakvih dilema, i što se tiče našeg stava u budućnosti" rekao je Spajić.

"Ta rezolucija će se usvojiti, zato što su velike sile stale iza te rezolucije" rekao je Spajić.

Spajić je rekao da čitav region treba da podrži ovu i sve druge rezolucije.

"Upravo ovu rezoluciju koju imamo ispred nas - Srebrenicu. Nikakav problem to nije. Glasaćemo za, rekli smo više puta. Ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid. Nemamo problem da to uradimo. Vlada će o tome raspravljati, ali mislim da je to izlišno spominjati jer smo se sporazumno obavezali da vodimo proevropsku politiku" kazao je Spajić.

Podsećanja radi, Vlada Crne Gore glasaće za Rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama (UN), ali je spremna da podrži i druge rezolucije koje se tiču osude zločina i genocida na ovim prostorima, nezvanično saznaje Portal RTCG u Vladi.

- Pridužićemo se osudi svakog genocida - saopšteno je portalu u Vladi.

Inače, premijer Milojko Spajić će danas u Skupštini Crne Gore govoriti o ovoj rezoluciji u okviru "premijerskog sata".

Portal piše da se očekuje da će Vlada podržati i eventualnu rezoluciju o Jasenovcu, koja se, kako se navodi, pominje kao mogući predlog od nekih predstavnika zvaničnih krugova Srbije.

(Kurir.rs/Novosti/Preneo: A.N.)

Bonus video:

00:48 Milojko Spajić