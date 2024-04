"NISU ME OBAVEŠTAVALI O POMENU NI TADA NI SADA" Oglasila se Nikolina Pišek nakon održanog pomena njenom suprugu

Nikolina Pišek prokomentarisala je činjenicu da su Miša Grof, njen bivši svekar i njegova supruga bez nje održali pomen sinu Vidoju Ristoviću. Ona je izjavila da o održavanju datuma pomena nije bila obaveštena:

- Nemam s njima komunikaciju osim putem suda. Nisu me obaveštavali o pomenu ni tada, a ni sada - kazala je Nikolina koju smo pitali o kakvim suđenjima govori s obzirom na to da je njen bivši svekar Miša Grof izjavio da je povukao sve tužbe protiv nje.

- Naravno da sudski proces traju, moj svekar nikada nije bio preterano istinoljubiv - naglasila je Pišekova.

foto: Kurir

Miša i njegova supruga Marija pojavili su se na grobu svog sina danas, doneli cveće i upalili sveće.

Nikolina, koja je s Vidojem bila u braku od 2013. godine pa sve od 2022. kada je preminuo u iznajmljenom stanu žene s kojom se viđao, bori se za nasledstvo svog supruga sa njegovom maloletnom ćerkom iz prvog braka, Mateom. Voditeljka je jednom prilikom izjavila da ona nema ništa protiv da se nasledstvo raspodeli, ali da su ostali članovi porodice njenog supruga pokušali da prisvoje njenu imovinu.

- Matei nikad nisam osporavala ništa, ali njihove ambicije su malo prevelike. Sad stvarno mogu reći da više nemam porodicu s te strane. Sve je u rukama pravde i pravosuđa. Imam vrlo konkretne dokaze o svemu, tako da ti ljudi imaju nepotrebne troškove. Sve ukupno je užasno i tendenciozno s njihove strane da me diskredituju i onemoguće, iako je vrlo jasno šta je po zakonu i šta kome pripada. Međutim, oni pokušavaju da se uguraju u moju svojinu i vlasništvo, a ako ne, onda barem da uspore što je moguće više čitav taj proces kako bi ja izgubila ekonomsku snagu i iscrpela se sudskim procesima što je moguće više. A trenutno imam minimalno osam aktivnih procesa, ako ne i više - rekla je Pišekova tada.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Voditeljka je sa suprugom imala stan u Beogradu, dok su u Zagrebu gradili vilu u koju se Pišekova sada useljava, te je jasno da je pripala njenoj ćerki i njoj.

Inače, Nikolina Pišek imala je javne okršaje sa ocem pokojnog muža Vitorom Ristovićem, poznatijim pod nadimkom Miša Grof, koji je rekao da će javno objaviti dnevnike njenih ljubavnika.

- Ne biste verovali koliko me to ne dotiče. Neko vantelesno iskustvo, kao da se događa drugom. Jao, kad bi svi samo znali koliko ja još stvari imam da kažem... Sve u svoje vreme, ako do toga ikada dođe - kazala je ona jednom prilikom.

Vidoje iz prvog braka ima ćerku Mateu, dok je sa Nikolinom dobio Sofiju Unu.

kurir.rs/informer/preneo I.L.

Bonus video:

00:08 Miša Grof sa Vidojevom prvom suprugom