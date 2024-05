SEVNULO BUJNO POPRSJE PREDSTAVNICE ALBANIJE USRED PROBE NA EVROVIZIJI: Pevačica se razgolitila, a sad isplivao SNIMAK nastupa

Drugo polufinale prestižnog takmičenja "Evrovizija" održava se večeras u Malmeu, gde će se predstaviti novih 16 zemalja.

Večeras će publika imati priliku da vidi i predstavnicu Albanije, pevačicu Besa, koja će se predstaviti "Titan".

Ona je privukla veliku pažnju svojim izgledom, a za polufinale rešila je da promeni stajling. Besa je na probi na "Evroviziji" imala tirkiznu haljinu koja je istakla njenu vitku figuru i bujne grudi, a snimak sa probe se uveliko komentariše i na mrežama.

Albanska predstavnica je veoma popularna i na Instagramu, a njeni snimci i izazovne fotografije privlače veliku pažnju.

U drugom polufinalu takmiče se 16 zemalja, a 10 ih prolazi u finale. Ovo je redosled nastupa u drugom polufinalu:

1. Sarah Bonnici, Loop (Malta)

2. BESA, TITAN (Albanija)

3. Marina Satti, ZARI (Grčka)

4. Nemo, The Code (Švicarska)

5. Aiko, Pedestal (Češka)

6. Kaleen, We Will Rave (Austrija)

7. SABA, SAND (Danska)

8. LADANIVA, Jako (Armenija)

9. Dons, Hollow (Latvija)

10. MEGARA, 11:11 (San Marino)

11. Nutsa Buzaladze, Firefighter (Gruzija)

12. Mustii, Before The Party’s Over (Belgija)

13. 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Estonija)

14. Eden Golan, Hurricane (Izrael)

15. Gåte, Ulveham (Norveška)

16. Joost Klein, Europapa (Nizozemska)

Predstavnica Srbije na "Evroviziji", Teya Dora svojom pesmom "Ramonda" plasirala se finale.

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

Bonus video:

11:14 Poslednji intervju Teya Dore pred polazak za Malme