ONE SU SAME ODGAJALE DECU: Uspešne samohrane majke ovako danas govore o životnom putu: "Uspele smo i bez njega"

U svetu muzike i javnog života, svetla reflektora često osvetljavaju fascinantne karijere i naizgled idealne živote poznatih ličnosti, iza kojih se kriju samohrane majke na estradi.

Žene koje balansiraju između dve odgovornosti koje zahtevaju izuzetnu posvećenost: muzičke karijere i roditeljstva.

foto: Nemanja Nikolić

Nataša Bekvalac ponosna je majka Hane i Katje od čijih se očeva rastala, a o njihovom odrastanju i vaspitanju brine sama, što priznaje nije lako.

– Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muškarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored– izjavila je Bekvalčeva.

foto: Zorana Jevtić

Tanja Savić istakla da je prošla kroz agoniju nakon što je njen bivši suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove u Australiju. Dečaci su sada sa majkom u Srbiji, a Tanja otkriva da joj je trebalo mnogo truda kako bi sinove izvela na pravi put.

– Što se viđanja tiče, otac se ne oglašava, ne znam šta bih rekla po tom pitanju. Ne viđa ih. Za svoju decu bih možda i trpela taj strah i stres samo da su oni srećni, činila bih to i dalje, da je to njihova želja da ga vide, ali mi u zajednici ne možemo da budemo. Tata ih ne zove – naglasila je nedavno Tanja.

foto: ATA Images

Cecu Ražnatović i Gocu Božinovsku je zadesila ista sudbina, mlade su ostale bez partnera, a njihova deca su izrasla u sposobne ljude.

Ceca se trudila da Anastasiju i Veljka izvede na pravi put, a Taša je jednom prilikom izjavila da je svesna kakvu je žrtvu njihova majka podnela da bi ih odgajila.

– Svega se odrekla jer je drugačije kada oba roditelja vode računa u odrastanju dece. Samohrani roditelj sve mora sam da nosi na svojim leđima. Moja mama se celi život javno eksponirala i prošla je kroz mnoge stvari. Sve to je dodatno otežalo situaciju jer uz veliki pritisak javnosti, Ceca je morala da bude i dobra majka. Jako sam ponosna na nju, uvek i zauvek – rekla je Ražnatovićeva ranije za medije.

foto: Printscreen/Instagram

Sa druge strane, Goca je iz ljubavi sa Radetom Vučkovićem dobila ćerku Jelenu, o kojoj je sama morala da se brine. Često je naslednicu ostavljala kod roditelja da je čuvaju dok je ona pevala. Nakon toga se zaljubila u Zorana Šijana kojem je podarila sina Mirka i ćerku Zoranu, o kojima je takođe morala da brine sama nakon što je on ubijen.

foto: Kurir Televizija

Iako je od rođenja blizanaca bila samohrana majka, Dragana Katić ističe da vreme i trud koji je posvetila deci ne smatra kao odricanje, već kao zahvalnost Bogu koji joj je podario da se ostvari u najlepšoj životnoj ulozi za svaku ženu.

- Ja to ne smatram odricanjem, to možda ljudi tako govore i smatraju da je odricanje. Ja sam ponavljala da sam decu rodila svesno sa 33 godine, sa željom da oni dođu na svet, nisam znala da će biti dvojica, ali eto desilo se. Vrlo svesno sam ušla u celu tu priču i smatram da sve što sam radila i što radim sada nije odricanje, nego saradnja. To je moja dužnost, dug dragom Gospodu Bogu koji mi je podario ulogu majke takvih divnih bića kao što su njih dvojica. Imali smo amplitude gore, dole, kao i svi ljudi, što je zaista normalno - rekla je voditeljka.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Kaja Ostojić sa samo 19 godina se ostavrila u ulozi majke sa Nikolom Dragojlovićem od koga se rastala samo šest meseci nakon porođaja. Ipak, pevačica je paralelno sa izgradnjom karijere uspešno vaspitavala ćerku na koju je ponosna.

– Nikolina više liči na oca, ali je od mene nasledila ono najbolje. Ponosna sam što je moja ćerka i imam puno poverenje u nju – rekla je Kaja i otkrila da joj je bivši suprug Nikola nedostajao u periodu ćerkinog odrastanja, ali ne kao muškarac.

– Falio mi je tokom njenog odgajanja, najviše finansijski. Njoj je falila očinska figura, ali eto, uspele smo i bez njega – rekla je Kaja.

foto: Privatna arhiva

Nakon kraha ljubavi i razvoda od Uroša Domanovića, Goga Sekulić sama brine o sinu Vasiliju koji će uskoro napuniti pet godina.

– Majčinstvo me je dosta promenilo. Jako sam posvećena majka, trudim se da slobodno vreme provodim s Vasilijem i stalno imamo neke zajedničke aktivnosti. Nisam želela da mu unajmim dadilju jer nemam poverenja u svakoga i ne želim da mi se bilo ko mota oko deteta. Zbog sina sam zapostavila karijeru, i opet bih! On je sada porastao, sada je lakše i odlučila sam da se vratim poslu – objasnila je pevačica.

foto: Printscreen/Youtube/Grandonline

Jelena Gerbec se dva puta rastala od supruga kome je svojevremeno dala novu šansu ljubavi, međutim i tada su doživeli krah, a ona priznaje da život sa dve živahne devojčice nije ni malo lak.

- Svaki posao je težak, ali taj noćni rad sa dvoje male dece je baš jako naporno.

foto: Kurir televizija

n. Dosta mi pomažu roditelji i brat mi je uvek tu da pripomogne. Moram da priznam da mi fali više sna, ali sigurno nisam jedina – kaže Jelena.

foto: Kurir televizija

Ista sudbina zadesila je i Jovanu Pajić koja se razvela od Saleta Tropika.

– Deca znaju sve, decu ne možeš da slažeš, misliš da možeš da ih slažeš, a oni zapravo znaju sve. Zadovoljne su i meni je to najvažnije. Mislila sam da će im trebati više vremena da to prevaziđu, ali brzo su. Kada su mama i tata srećni i deca su srećna– ispričala je Jovana.

foto: Kurir televizija

Mina Kostić iz braka sa kolegom Igorom X ima ćerku Anastasiju koju odgaja sama nakon njihovog rastanka.

–Volim da joj ugađam, i kupim sve što želi, ali ona uvek prvo pita “Mama jel možeš da mi kupiš, jel imaš para?“, vrlo je svesno dete– kaže Mina.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:16 Ceca ispratila sinoć PZE, dala podršku Breskvici