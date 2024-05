"MOJA ĆERKA JASMINA JE OD ROĐENJA INVALID" Era Ojdanić ide na operaciju, a na duši nosi veliku bol: Babice su na porođaju...

Folker Era Ojdanić primljen je u Urgentni centar, gde ga čeka operacija kile. Pevač je posle nastupa na Jagnjijadi završio hitno u bolnici.

Životna priča Ojdanića, koga nazivaju i klovnom folk muzike i njemu to ne smeta, ispričao za Kurir pre nekoliko godina iznenadila je mnoge. Uvek veseo, raspoložen za razgovor sa medijima, šaljivdžija, otkrio je da je odrastao u baš siromašnoj porodici. Živeo je u kući od drveta, pokrivenom plavim kamenim pločama koje su u majdanu vadili majstori. Svojom pesmom uspeo je sagradi svoje carstvo, svi znaju za njegov motel u Meljaku, na Ibarskoj magistrali, gde u mnoge njegove kolege pevale i počinjale karijeru.

Iako je o svom privatnom životu otvoreno pričao do ove životne priče nikada nije spomenuo ćerku Jasminu, koja je od rođena invalid i živi s njim.

- Jasmina je invalid od rođenja. O tome nisam imao potrebe nikada da pričam. Otkad se rodila, Jasmina živi sa mnom. Nju su babice na rođenju izvlačile na vakuum i... Odmalena je vreme provodila sa mojom majkom, baba Radina je, u stvari, nju odgajila više nego Ljupka, jer Ljupka je ovde radila godinama, ovde u motelu, tako je to bilo... Kada su je porađale, babice su bebi tom prilikom oštetile neki moždani nerv. Zbog oštećenja tog nerva ona ne može da govori kako treba, osamdeset posto je invalid. Jasmina je, znači, ostala invalid, ali hvala bogu nije invalid sto posto, da je nepokretna, u kolicima, da mora da koristi pelene, znaš već... Hvala bogu nije tako, ona samo ima problem sa otežanim govorom. Ona osim toga fenomenalno funkcioniše. Šta da ti kažem sada kako mi je bilo, samo Bog i ja to znamo. Ljupka je bila dva meseca s njom u porodilištu i to je već bio problem. U 19. godini postajem tata i u tom trenutku uopšte ne znam kako da se nosim s tim, borim se... Pomirio sam se s tim, invalid - invalid, samo neka je živa. Pokretna je, sve obavlja sama u kući, pomaže mi... ja sam se pomirio sa sudbinom, ne daj bože, mogla je da umre... Nije bilo straha kod mene i Ljupke, bio sam srećan kada sam saznao da je ponovo u drugom stanju, nikada nisam razmišljao da će se ponovo roditi bolesno dete - ispričao je tada za Kurir.

