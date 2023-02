"RAZVLAČIO ME JE PO KUHINJI, METLOM ME JE TUKAO" Ana nastavila sa otkrivanjem JEZIVIH detalja torture: Sve je iskasapio MAKAZAMA!

Ana Ćurčić ne prestaje sa otkrivanjem najintimnijih detalja svog života sa Zvezdanom Slavnićem. Otkrila je kakva joj je pisma slao, kako je manipulisao njome, kao i na koji način ju je sve maltretirao.

- To su tone pisama, kod mene su u šteku i moja i njegova. Ali uvek je sve pravdao, slatkorečiv čovek što zna da napiše pismo. Ja sam se učaurila u mom životu bez ikakvog pogleda na budućnost, da ja imam pravo da sutra mogu da imam neki život.

- Ja kada bih ti rekla džokera ti bi sve shvatila, u tome bih ti opisala njega. A kada se vratio posle sedam, osam meseci, on je bio normalan u odnosu sa mnom, ali na primer, njemu se spava, Luki dođe devojka, on stalno kritikuje, nikada nisam imala slobodu u svojoj kući. Ja sam non stop bila sa stend baju. Ja sam njemu verovala da se nikada neće desiti kocka, dreka i pretnja, ružne reči, a onda je tri meseca pred Zadrugu počelo. Maltretirao me je dva puta fizičko, nije me prebio, ali udarao šorcem po glavi, udarao me je čim je stigao. On će napraviti kako je on mene spasio i on će sada da igra na tu priču. Moja kuma, ne Milena, nego Milica, on je mene sistematski odvajao od drugarica, film da snimiš. Mi smo bile kod mene, on je došao ispred terase, počeo da mi preti, a onda ušao u stan razvukao me je po celoj kuhinji, ona je skočila ispred njega, ''ajde mene'', tad je i metlu uzeo, a ne znam razlog. To su toliko mali razlozi da mi uništi dan, da mi presedne sve. Ja sam trebala da idem kući, da budem sa decom, svu garderobu moju, sa kojom sam ja radila i moju ličnu, sve mi je makazama cepao da me kazni, mislim da je tada bilo što sam htela da idem. Za sve što se dohvatio, on je upropastio - priča Ana i dodaje:

- On je sve nas uvlačio u svoj vrtlog i to nas je uništavalo. On kada ima novac i kada im vreme sebi da dozvoli da ide u kladionicu, i da troši pare, a napravio tu tamnicu, u koju je mene vukao, pa on sinoć kaže da sam ja njega držala u tamnici. Ja sam njemu rekla da je on samo mene imao, a sada me napada - rekla je Ana.

