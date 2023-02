"BRINE ME ŠTO ON ĆUTI, TO NIJE DOBRO" Ana strepi zbog Zvezdana, njena kuma zna najveću TAJNU koju će otkriti o Slavniću

Ana Ćurčić danima iznosi detalje iz odnosa sa Zvezdanom Slavnićem, a nakon što je otkrila da ju je tukao, priznala je da to nije ono najgore što ima da otkrije o bivšem partneru.

Ipak, sada je priznala Zorici Marković da se plaši njegove smirenosti.

- Brine me što on ćuti, to nije dobro... Ako pukne - govorila je Ana.

- Ovo je sve za očekivati, baš te briga šta misle. Ja bih ustala i rekla da ga mnogo volim, mislim na Janjuša, ali ni on nije mislio o svojoj ćerki kad je to radio - pirčala je Zorica.

- Nije mislio na troje velike dece - dodala je Ana.

Ana je otkrila da će otkriti Zvezdanovu najveću pikaneteriju iz života, koja se čak ni ne tiče nje. Uz to je dodala i da želi da bude obezbeđenje oko nje kada bi raskrinkavala bivšeg kako je bi pobredio.

Njena kuma, Milena Kačavenda oglasila se nakon toga i istakla da zna šta se sprema Zvezdanu, i da će ona s polja sve dodatno otkriti.

- Tačno znam šta misli. Zvanično molim da joj se obezbedi obezbeđenje kad to bude izneto, a onda ću ja spolja da ispratim detaljima. To je pikanterija za našeg Zvekija - izjavila je Milena.

kurir.rs

