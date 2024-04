"VOLIM I MUŠKARCE I ŽENE" Grandova pevačica otkrila da uživa u romansi sa ISTIM POLOM, a onda progovorila o RASKIDU

Pevačica Matea Stanković raskinula je dugogodišnju vezu sa devojkom i priznaje da je to veoma teško podnela.

- Nedavno sam raskinula dugu vezu sa svojom devojkom i to je bio jako stresan period za mene. Svi su me nagovarali da ne priznam i da ne pričam o tome u javnosti, mislim na to da sam biseksualnog opredeljenja, ali ja se ne stidim toga. To je zaista bila ljubav, volele smo se. Oficijalno smo dve godine bile zajedno – rekla je Matea.

– Volim i muškarce i žene, ali bila sam verna. To je stvar glave i karaktera, ja sam pored nje imala sve. Verujem da drugi to doživljavaju drugačije, ali kada sam počela vezu sa njom bilo mi je lepše sa njom nego sa bivšim dečkom, da ga ne imenujem sada. To je bilo moje prvo ljubavno iskustvo sa devojkom – sa osmehom je otkrila pevačica.

Na pitanje da li je spremna za novu ljubav, Matea Stanković je sa osmehom odgovorila:

- Nisam za neku novu ljubav. Sada ću se posvetiti i fokusirati na karijeru sto posto. Svu svoju energiju sam preusmerila na pesme. Ljubav stop. Kada god sam u ljubavi, napravim neki kiks.

Kurir / Grand / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

06:00 STARS EP 292