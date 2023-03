MILENA KAČAVENDA TVRDI: "Zvezdan je SILOVAO Anu" Kuma iznela stravične optužbe, jezivo da jezivije ne može biti

Kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda ne prestaje da iznosi nove detalja iz braka Ane i Zvezdana Slavnića.

Naime, Milena je ovog puta istakla stravične optužbe na račun Zvezdana, te je otkrila da se obratila policiji na Novom Beogradu zbog Zvezdanovog napastvovanja Ćurčićke.

foto: M.M./ATAImages, Instagram/ana_curcic_official

- To je prvi put da sam se obratila policiji Novi Beograd. Ona je bila modra, izbezumljena. Njena ćerka me pozvala. Zurila je u jednu tačku, to je bilo prvo seksualno zlostavljanje, aj ne mogu da kažem drugačije. Ovo je moj stav, po srpskom jeziku, ovo se zove silovanje. Sad se postavlja pitanja zašto nije uradila nešto po tom pitanju. Zamisli kad te osam sati bije, kad te osam sati pljuje, pa uzme bejzbol palicu, pa je opali dva-tri puta po nogama da ne može da beži. Nakon toga, kao najvećeg ljudskog odrona, smesti te u krevet, pa ti objasni šta treba da radiš i kako da ga seksualno zadovoljiš. Citiraću Anu: "Posle batina me je terao da uzdišem kao kad nisam zlostavljana", a onda nakon toga joj preturi sve njene tašne, ponaša se kao komandir Centralnog zatvora. Ona mora da rastresa kosu, da slučajno nije sakrila neki dinar u kosu, pa kad krene u kazino, poruči joj da ne sme da spava, da sedi na jednom mestu, da ne sme da promeni položaj, da on ne bi izgubio na kocki - ispričala je Milena.

Kurir.rs/Republika

