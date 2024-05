MAJKA ANELI AHMIĆ ODLIČILA DA VIŠE NE ĆUTI! Zapenila na Asmina nakon iznetih OPTUŽBI, pa ga raskrinkala: On je...

Majka aktuelne učesnice Elite, Aneli Ahmić, Jasmina Jasna Ahmić, oglasila se i prokomentarisala izjave Asmina Durdžića na račun njene porodice.

- Nismo provodili vreme, iskreno. Ustajao sam u 5 i dolazio uveče kući. Izvodio sam nekad nju i malu na ručak. Ona je sama izlazila. Sita i njena majka pokrale su Anelin štek. Rekao sam da tad budu u Austriji, dok se to ne smiri. Vodio sam ih na odmor i posle toga je ušla ovde - rekao je Asmin.

Jasmina je zapenila nakon iznetih, te je poslala jasnu poruku.

- Šta da kažem, on je jedan ortodoksni lažov, a pre svega je manipulator koji jako loše odigrava tu celu ulogu. On je pričao da sam mu ja krala novac, ja imam samo da mu poručim da ja imam ulaz za sef od moje ćerke u banci a on može da crkne. Sinoć je ceo svet video da je to ološ i lažov najgore vrste. Pokušava da bude manipulator ali je ustvari kreten najgore vrste. Oblizuje se sinoć jezikom kao krava. - rekla je Jasmina.

