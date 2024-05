VENCISLAV ČEKAO SMRT, DOČEKAO ČUDO: 9 dana posle transplantacije počeo sam da radim iz bolničke postelje! ONI SU MI SPASLI ŽIVOT!

Vencislav Lilić čudo je od čoveka! Čudo je što je uopšte bio živ do 41. godine s retkim oblikom retke bolesti koja uglavnom ubija do 25. godine života. Čudo je što je živeo punim plućima, a pluća praktično nije ni imao, kao ni izglede da dočeka nova! Ali, čudo se desilo - mimo svih najgorih prognoza, zakona i sila, postao je prvi stranac kome je Mađarska dala i transplantirala pluća! Doduše, za to je predsednik Srbije Aleksandar Vučić direktno pozvao mađarskog premijera Viktora Orbana. I odmah nakon operacije čudesni Vencislav dohvatio se faktura, pa sad iz bolničkog kreveta u Budimpešti vodi firmu u Srbiji!

Vencislav nakon transplantacije foto: Privatna Arhiva

Ovaj fenomen od čoveka iz Velikog Izvora kraj Zaječara od malih nogu je aktivan na svim poljima - u fudbalu, košarci, folkloru... Prvu upalu pluća, koja nikoga ne brine, dobija sa 15 godina. Sve teže diše, ali studira i pravo, radi kao trgovački putnik. I sve do pune 33. godine ima pogrešnu dijagnozu - hronična opstruktivna bolest pluća. Tek te 2016. u Beogradu je saznao da ima cističnu fibrozu (CF)! I to redak oblik ove retke bolesti. Pod hitno su mu potrebna nova pluća. Srbija ne radi transplantacije, a nije ni u Evrotransplantu. Sva vrata su zatvorena. Na to baksuz je da se bes čuvene bečke AKH klinike slomi baš na njemu - odbijaju ga za transplantaciju jer su dotad dali šest pluća srpskim državljanima, a zauzvrat nijedna nisu dobili. Ipak, uspeva da dogovori transplantaciju u Milanu! Ali počinje kovid i sve propada. Da zlo bude veće, stiže najsavremenija terapija - "trikafta", koja glavu spasava u 90 odsto slučajeva, a Vencislav je u onih 10 odsto beznadežnih. Za sve te godine čekanja kapacitet pluća mu pada na 18 odsto. Čeka sudnji dan. Spasa mu nema. Ali ne miruje!

SPC DALA APARTMAN Uslov za transplantaciju je bio i da ima obezbeđen smeštaj u Budimpešti dve godine, jer je toliko mogao biti na listi čekanja. Papreno! - I opet sjajna Danica zamolila je SPC da pomogne, te mi je divni otac Zoran dao apartman SPC u centru Budimpešte - priča. Tu je bio i uslov da 24 sata dnevno ima dostupnog prevodioca sa mađarskog na srpski: - Fond je i to obezbedio. A onda je dr Ferenc, koji je u početku bio prilično strog i nepoverljiv, popustio i nakon dva dana počeli smo da pričamo na engleskom, te smo otkazali prevodioca, da bar to država ne plaća.

- Kad sam otkrio da imam CF, morao sam da napustim posao, ali sam ubrzo pokrenuo sopstveni sa suprugom. Otvorili smo 10 marketa. I svaki sam obilazio autom. Iako 300 metara peške nisam mogao da pređem! Međutim, početkom 2023. kreće strašno pogoršanje, ležem na intenzivnu negu Klinike za pulmologiju UKC Srbije. Šaljem dokumenta u 30 centara u Evropi - ništa! I tad mi divna Milica Perić, predsednica Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom, govori da možda može da me ušlepa uz jednu curu koju su uspeli da pošalju u Mađarsku. Devojka je bila u komi, nažalost, preminula je po dolasku u Budimpeštu - priča za Kurir Vencislav i dodaje:

- Možda do sada ne bih ni bio živ, a svakako ne bih imao pluća da kabinet predsednika Vučića nije kontaktirao s kabinetom Viktora Orbana i založio se za mene. Znam i da je supruga predsednika Tamara Vučić sve vreme aktivno učestvovala. Neizmerno sam zahvalan i prof. dr Sanji Radojević Škodrić, direktorki RFZO, i Danici Lukić, šefici Odseka RFZO za lečenje u inostranstvu, koje su odmah rekle da država sve finansira. Danica je pomagala čak i u ponoć, sa odmora.

1 / 9 Foto: Privatna Arhiva

Državna klinika za onkologiju u Budimpešti, gde rade i transplantacije, ističe Vencislav, odmah je videla da je dobar kandidat - hoda, nije vezan za krevet, dobri su mu kilaža, visina, nema brojne druge bolesti koje idu uz CF.

- Ali idu u sitna crevca. Tražili su i koje su vakcine primili svi ukućani - ćerkice, supruga, majka, baba. Kad smo sve sitnice ispunili, potpisao sam pristanak, jer se znalo da mogu i umreti tokom transplantacije. Svakako sam bio na korak od smrti. Dileme nije bilo - kazuje.

Na listu čekanja stavljen je 22. januara. Nije dugo bio - 6. aprila stiže poziv, sutradan u podne počela je desetočasovna operacija. Šef tima je dr Reni Vamos Ferenc, koji se usavršavao u AKH.

KORONA BEZ MASKE I tokom pandemije Vencislav je slobodno, uz dozvolu, išao od svog marketa do marketa. - I sve to bez maske jer nisam mogao da dišem pod maskom s kapacitetom pluća od 18 odsto. Ispostavilo se, preko antitela, da sam dva puta preležao kovid na nogama a da nisam ni znao - navodi Vencislav.

- I malo pošto je završio transplantaciju, dr Ferenc je došao da me vidi, a ja mu predložim da igramo fudbal! Već drugi dan sam ustao, a treći hodao. U sledećoj viziti doneo mi je loptu! I rekao da sam bio kandidat u kog je najviše sumnjao, a na sve to sam prvi stranac u istoriji u Mađarske kome je urađena transpantacija pluća, a da sam upravo ja najviše napredovao i ispao najbolji. Sve je super, izvrsno se osećam. I kad sam dotakao dno, verovao sam da će sve biti dobro. Kod mene nema prepreka, nema da nešto ne mogu!

Evo i dokaza!

- Već 16. aprila, samo devet dana nakon transplantacije, opet sam uzeo da vodim fakture naše firme. I poslovi mi odlično idu. Iz bolnice se i dalje bavim fudbalskim klubom Veliki Izvor, u čijoj sam upravi. Prvi smo na tabeli okružne lige Zaječar - smeje se Vencislav, pa šalje i sliku metarske trake pune lekova - terapija samo za jedan dan!

Lekovi foto: Privatna Arhiva

Dve nedelje nakon transplantacije prešao je u drugu bolnicu, na rehabilitaciju, a juče je i izašao u apartman u Budimpešti, koji mu daje SPC. Tu će ostati šest meseci, kontrole su na svake dve nedelje.

- Mama je došla da mi kuva, poseban režim imam, ne smem šećer, so, ulje...

Čim se vrati kući, a već su mu doktori odobrili, slede tri stvari.

- Ponovo ću na folklor i basket, a i sa starijom ćerkicom, koja je drugi razred, na kampovanje - neuništiv je Vencislav.

