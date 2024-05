ERA OJDANIĆ ZAPEVAO U BOLNIČKOJ POSTELJI! Intervencija uspešno izvršena, pevač srećan i zadovoljan sa lekarima

Era Ojdanić je kao nov posle operacije.

Folker je našoj redakciji poslao video snimak koja govori u prilog tome da je srećan i zadovoljan.

On je zapevao bolničkoj postelji, a pored pevača narodne muzike su lekari.

- Evo kako ja započinjem kod mog Tošketa i moje doktorke - rekao je Era i zapevao medicinskim stručnjacima.

Upitali smo ga ko su stručnjaci koji budnim oko motre na njega:

- Sa velikim zadovoljstvom ću vam to reći. Naša zemnlja ima najbolje lekare. Sa moje desne strane je sjajna doktorka anesteizolog Vesna Juričić, a odmah do srca i veliki stručnjak koji me je operisao sa sjajnom ekipom doktor Tošić, kojeg od milošti zovemo Toša. Živelo zdravstvo Srbije- poručuje Era.

Inače, Era Ojdanić, nakon intervencije mora da miruje i da se pridržava saveta lekara, ali njega je samo zanimalo jedno - kad će moći da nastavi da peva.

Ako je suditi po snimku, Ojdanić peva i u ležećem položaju jednako dobro kao i na koncertima.

