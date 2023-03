DECA ANE ĆURČIĆ DOBILA OBEZBEĐENJE! Kuma Milena ŠOKIRALA jezivim detaljima NASILJA: Gađala sam Zvezdana nožem da spasem Anu

Kako su glavni akteri šeste sezone rijaliti šou-programa "Zadruga" Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić, njihova deca su trenutno bez oba staratelja, a ozbiljnost optužbi koje iznose jedno na račun drugog dovela su do toga da oni dobiju obezbeđenje.

- Mene je kuma pozvala i tražila pomoć i tu je kraj. Ja sam neko ko je najgore obračune imala sa Zvezdanom, kao pravi muškarac. Sekirom sam razvaljivala vrata, kako bi je spasila. Ana je ležala plava, modra, iscepana, krvava... Do te mere je došlo da sam uzela nož i gađala ga - ispričala je Anina kuma Milena Kačavenda.

- Mi žene ponekada dobijemo astronautsku snagu. Kada me je video sa nožem, počeo je da beži. Prokockao je njen stan za jednu noć. Isto je tako plakao i ronio suze krokodilske. Kada smo razgovarali pre rijalitija, tema nije bila Anđela Đuričić. Ana nikako nije simpatisala Zoricu Marković, sada joj je najbolja drugarica.

- Ona je izgubila totalno kompas. Ona sve što bi na njega usmerila, usmerava na Anđelu i to je jeziva greška. Što se tiče Anine dece, deca imaju obezbeđenje zbog svega što se dešava - otkrila je Milena.

Sa druge strane, pevačica Zorica Marković je obelodanila da je Ana svojevremeno svesno prekinula trudnoću kada je čekala bebu sa Slavnićem.

- Zvezdan je bio dobar prema meni, još uvek se poštujemo, ali ja neću i ne mogu jer mi se gadi čovek. To ću mu reći. Ona je imala dva spontana sa njim i jedno namerno prekinuto kad je otišao u zatvor. Ona pristaje da dođe da to spasi, ako ikako može znajući njihovu napolju nimalo zavidnu situaciju. Ona je preko svega prelazila zbog ljubavi i straha, zapamti to. Očekivao je to i ovde, a to je nemoguće zbog svega i zato je pravio haos, izletao kroz prozor - ispričala je Zorica na imanju u Šimanovcima.

