ŠOK SEVERININA ISPOVEST Otkrila šta misli o druženju Milana Popovića i Igora Kojića, o TUČI sa sestrom i kako zaista vidi SRBE

Severina Vučković, tokom odmora na Maldivima gde je proslavila rođendan sina, ali i svog menadžera i prijatelja Tomice Petrovića, a sad je prvi put progovorila o bivšem mužu Igoru Kojići i bivšem partneru Milanu Popoviću.

Na početku razgovora pevačica je odgovorila šta je razlog što je zapostavila srpske medije.

- Koliko god se ja trudila da vas zapostavim, kažu mi da me stalno spominjete (smeh). A i nisam vam ja tip žene koja puno priča, ali zato kad kažem "izgore i selo i taraba" (smeh). I nije baš tri godine.

Iako su poznati vaši liberalni stavovi zbog kojih ste se i u svojoj zemlji sukobljavali s političarima desnog spektra, u Srbiji vlada narativ da ste nekakav nacionalista koji nas mrzi.

- U istom pitanju sam i liberal i nacionalista. Ili sam kako kome paše. Meni ni levi ni desni nikad nisu bili problem, nego sam možda ja njima problem. Odlazim na "Pride" šetnju za LGBTQ zajednicu, bila sam na protestu za prava žena na abortus u slučaju jedne trudnice s neizlečivo bolesnim plodom. Ali nedavno sam bila i krsna kuma jednom predivnom i prepametnom dečaku. Mene zanimaju ljudi, a ne čija krvna zrnca im teku kroz vene. Pa, svi znaju ko je otac mog deteta, moj bivši suprug, moj kompozitor... Sve Srbin na Srbinu (smeh) i onda neko napiše da sam 'osvedočena mrziteljka Srba'.

Prošle godine ceo Balkan brujao je o navodnom fizičkom okršaju između Severine i njene sestre Marijane, a pevačica, kada je prošlo malo vremena, na taj nemili događaj gleda ovako:

- Jedino zbog čega mi je žao jeste to što se moja majka od 86 godina osramotila pred komšijama. Znate da je to starim ljudima važno. I još jedna iz sela moje mame: "Ima jedna baba koja je polila rođenu sestru vrućom vodom zbog para. Đavolje su te pare". Nema porodice koja nema neku svoju priču. Samo one ostaju kao ožiljci u dubini porodičnih srca, a moje na naslovnicama. Nismo birali rodbinu, na nama je da ih volimo i pomažemo im kakvi god bili.

Druženje Milana Popovića i Igora Kojića i njihova fotografija sa letovanja na kojoj poziraju zagrljeni šokirala je region. Severina nije bila toliko šokirana ni iznenađena.

- Ne, meni je prva asocijacija bila pesma Frane Lasića 'Zagrljeni'. Pomislila sam, o Bože, nestvaran je taj njihov susret, baš kao u stihu: Zagrljeni mi smo bili, iznenada to se zbilo, niti tebi niti meni nikad tako nije bilo. Vidite kako su božji putevi neočekivani. Zato ja verujem, kao što vjerujem da ničija nije do zore gorela. Razvod od Igora Kojića prošao civilizovano i da je delovalo da je otišao u tišini, ali na kraju ipak nije tako ispalo: „Ja sam otišla u tišini. I toga ću nastaviti da se držim.“

