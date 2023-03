IMAO SAM 300 ŽENA, UDATE VODITELJKE, GLUMICE, PEVAČICE! Uroš Ćertić otkrio PIKANTNE detalje, a evo zašto su mu GLUMICE omiljene

Uroš Ćertić, kaskader i bivši učesnik "Zadruge", u ispovesti otkriva sve o životu u Kanadi, saradnji sa holivudskim zvezdama, kao i detalje burnog ljubavnog života. - Čuo sam da je jedan srpski pevač bio sa 150 žena, a ja sam ih imao duplo više, čak 300! Bio sam sa mnogo poznatih dama koje su u tom momentu imale dečka ili muža. Nisam bio sa ženama koje su u srećnom braku, već sam im bio rame za plakanje. Čak sam nekima pomogao da sačuvaju brak! Dođu kod mene, rasterete se, pa ostanu s mužem - kaže kaskader.

- Ne postoji kanal na srpskoj televiziji a da se nisam "družio" sa jednom ili više voditeljki koje rade na njemu. Smešno mi je kad gostujem u emisiji, a niko ne zna da sam bio sa ženom koja je vodi. Imam mnogo sreće, na mene su padale i glumice, pevačice... Sa glumicama imam teme za razgovor jer smo iz istog sveta. Zato mi je lakše s njima nego sa pevačicama.

Veliki zavodnik

Rođeni Dorćolac osvrnuo se i na romansu sa komšinicom, voditeljkom "Slagalice" Marijom Veljković. U periodu dok su se zabavljali, ona je bila udata.

- Slobodan sam dečko i mogu da budem s kim želim, ali umem da čuvam tajne. Za Mariju i mene se nikad ne bi saznalo! Nažalost, neko je pod lažnim imenom pisao u komentarima na portalima da smo zajedno. Bila mi je prva komšinica, upoznali smo se na RTS-u na nekom snimanju, a imamo i zajedničke prijatelje Đorđa Davida i Peđu Damjanovića. Niko nije znao da smo u kombinaciji, pa ni Đorđe i Peđa. Ćutao sam iz poštovanja prema Mariji, jer je diplomirana glumica i ozbiljan voditelj. Tada sam rešio da progovorim i stanem u Marijinu odbranu. Njen razvod je dugo trajao, bila je u braku samo na papiru. Dok je bila sa mnom, nije spavala sa mužem, jer je Marija, pre svega, dama.

Kaskader i voditeljka, koja je trenutno u vezi s glumcem Rastkom Jankovićem, više nisu u kontaktu:

- Nisam je dugo video jer se vratila u devojački stan sa decom, pa nije više u mom kraju. Čuo sam da joj je umro otac. Žao mi je zbog toga, ali nisam joj poslao poruku.

Na spisku žena koje su pale na Ćertićev šarm su i pevačica Sanja Dimitrijević, kao i bivša "modelsica" Ivana Stamenković Sindi.

- Sa Sanjom sam bio u vezi nekoliko meseci. Ona je divna, obrazovana i kulturna devojka. Njena majka je rođena sestra Milanke Karić. Gledao sam Sanju na muzičkom takmičenju "Prvi glas Srbije", svidela mi se odmah, pa sam preko prijatelja došao do nje. Sa Sindi sam proveo godinu dana! O njoj mislim sve najbolje, veliki je drug. Veoma je posvećena majka, što cenim. Nismo u kontaktu jer Ivana ima ozbiljnu vezu, pa bi bilo glupo da se čuje sa mnom.

Ćertić se nikad nije ženio, ali sa bivšom partnerkom Ivanom ima sina Nikolasa.

- Sa Ivanom sam proveo tri i po godine, ali ona nije deo javnog sveta, pa ne bih da pričam o njoj. U rijalitiju su govorili da sam bio uhapšen jer sam je tukao, ali to je laž. Posle razlaza smo ostali u dobrim odnosima, a Nikolas sad ima dve i po godine.

Patio za Srbijom

Uroš kaže da je i kao klinac bio omiljen među lepšim polom.

- Drugarice su me baš volele. Ma svi su hteli da se druže sa mnom. Najboljeg druga sam upoznao u vrtiću, zajedno smo išli u školu, a i danas smo nerazdvojni. Imao sam lepo detinjstvo, iako su mi se roditelji, mama Mira i tata Bane, razveli kad sam imao dve godine. Kod tate sam odlazio svakog vikenda, a nekad i preko nedelje. Sećam se da su me uglavnom čuvale mama i baba - priča on i otkriva da je rastao okružen mangupima:

- Bilo je zeznuto vreme, pa sam se svačega nagledao! Tada je Vanja Bulić imao emisiju "Crni biseri" i svaki peti gost je bio sa Dorćola. To je bio opasan kraj, u kom je živelo mnogo maloletnih delinkvenata. Na sreću, uspeo sam da odolim porocima Dorćola, iako su deca dolazila u osnovnu školu sa pištoljima koje bi ukrali od očeva. U školu "Mihajlo Petrović Alas" išli su i Viktor Troicki, Damir Handanović, Marko Jarić, vođa navijača Partizana Kimi...

Sa 13 godina Uroš se seli sa majkom Mirom u Kanadu. Iza sebe je ostavio kraj koji je voleo, prijatelje, psa...

- Mama je podnela zahtev za iseljeničku vizu jer kao inženjer hemije nije mogla da zaradi za život u Srbiji. Imala je platu 50 maraka, koja je kasnila po nekoliko meseci. Kad mi je rekla da se selimo, svet mi se srušio. Bilo mi je veoma teško zbog prijatelja, a najviše zbog psa. Imao sam nemačkog ovčara Medu, koji je živeo sa nama u stanu. Ostao je kod oca, ali mi je svakog dana nedostajao. Nakon pet godina i tata je odlučio da dođe u Kanadu. Iako su bili razvedeni, mama mu je poslala garantno pismo. Uspeo je da dođe, i to sa Medom! Platio je 1.000 dolara za njegovu kartu, kavez, injekcije... Bio sam presrećan!

Bivši učesnik "Zadruge" živeo je u Kanadi 20 godina. Tamo je završio srednju školu i koledž za digitalnu animaciju, prvi put se zaljubio i zaposlio.

- Tamo sam sa 14 godina prvi put imao seks sa starijom devojkom iz Sijetla. Bio sam i u vezi od četiri godine sa jednom Sarajkom. Počeo sam da radim sa 16! Bio sam pomoćni radnik na građevini i za to sam dobijao 2.000 dolara mesečno. Tamo sam uživao dok sam bio tinejdžer. Kasnije mi se život sveo na kuću i posao, a to mi nije prijalo.

Pre nego što je postao statista i kaskader u filmovima, oprobao se kao maneken.

- Drugarica me je ubedila da budem maneken. Zarađivao sam oko 500 dolara po poslu, a kao statisti plaćali su mi 100 dolara na dan. Kasnije sam krenuo da radim kao kaskader i da uzimam ozbiljne pare, čak i po nekoliko hiljada dolara po filmu. Član sam Unije sindikata glumaca u Kanadi, pa mi je preko tog udruženja regulisano zdravstveno osiguranje.

Među zvezdama Ćertić je upoznao najpoznatije svetske glumce, poput Toma Kruza, Ala Paćina, Vila Smita...

- Posle Los Anđelesa i Njujorka, u Vankuveru se snima najviše holivudskih filmova. Prvi put sam bio statista na seriji "Smolvil", a kao kaskader radio sam "Bekstvo iz zatvora", "Dosije Iks", "Nemoguću misiju 4"... Sarađivao sam sa najvećim holivudskim zvezdama! Ne postoji glumac kog nisam upoznao, a Tom Kruz me je baš oduševio. On 90 odsto scena radi sam, bez kaskadera! Ne glumi zvezdu, već se sa svima uvek pozdravi. Čak me je pitao kako se snalazim na setu, treba li mi neka pomoć... Ma čovek je car! Isto kao i Al Paćino, Vil Smit, pokojni Robin Vilijams... Što su veće zvezde, to su pristupačniji i normalniji.

Ćertić otkriva da Stiven Sigal i Džejson Stejtam vole srpsku rakiju.

- Kad je Stiven Sigal dolazio u Srbiju, setio me se, pa smo zajedno proveli tri dana u Beogradu. On je budista, a ja sam mu poklonio ogrlicu koja mu mnogo znači, pa me je zgotivio. Zajedno smo pili rakiju! Kad god odem u Vankuver, odnesem flašu rakije glumcima, a obavezno Džejsonu Stejtamu. On stalno priča: "Au, baš je dobra rakija iz Srbije!" Žan-Klod van Dam takođe voli da je cugne! - priča kaskader, koji je upoznao i zvezdu serije "Prijatelji" Dženifer Aniston.

- Ona je jedna velika duša! Baš je prijatna i dobra osoba. Smuvala se sa čovekom koji je radio rasvetu na jednom filmu. Džesika Alba je takođe dobra i lepa. Pravi je profesionalac, radio sam "Fantastičnu četvorku" sa njom. Mada obožava svoju profesiju, svestan je i koliku opasnost ona nosi. Na svakom setu rizikuje život, a često je snimanja završavao s ozbiljnim povredama.

- U Kairu sam se baš ozbiljno povredio! Bio sam dubler glavnom glumcu u jednom akcionom filmu. Imao sam dnevno po nekoliko veoma opasnih scena. Ne znam kako, ali propao sam kroz neke daske i umesto da se dočekam na leđa, pao sam na glavu. I to sa visine od tri metra! Polomio sam tri pršljena, dugo sam nosio kragnu i mider. Hvala Bogu, sada sam dobro, ali i dalje imam bolove. Doktor je rekao da će mi tako biti do kraja života!

Pre deset godina vratio se u Beograd, ali je nastavio da radi u inostranstvu.

- Posedujem kanadske papire i penziju, ali sam se vratio u Srbiju, jer tamo nisam imao društveni život. Imao sam previše slobodnog vremena između snimanja filmova, dok moji prijatelji nisu, pa se nismo ni viđali. Morali smo da se dogovaramo i izaberemo dan u mesecu kad ćemo na kafu.

Završio u zatvoru

Pre tri godine Ćertić je uhapšen zbog nelegalnog posedovanja pištolja.

- Završio sam u zatvoru zbog gluposti. Išao sam u banku da dignem veću sumu novca i stavio mali pištolj za pojas. Imao sam konflikt sa čovekom koji radi u banci i on je zbog verbalnog napada zvao policiju. Pošto sam bio svestan da imam pištolj kod sebe, odmah sam ga bacio u kantu. Kamere to nisu uspele da snime! Međutim, slučajno su ga našli i uzeli otiske s njega. Tad su me uhapsili. Bio sam 16 dana u pritvoru, a zatim sam nosio nanogicu. Nekoliko dana posle mene u CZ je stigao i Rasta. Bili smo atrakcija u zatvoru, ali se zbog korone nismo mnogo družili. Pričao sam s njim o nekim spotovima, bilo bi mi drago da sarađujemo. Sa Anom Nikolić sam baš dobar prijatelj, ona je super lik. Kada sam izašao, čuli smo se i razgovarali o Rasti. Pitala me je: "Šta radi onaj moj nesrećnik?"

Novac je zarađivao i u rijalitiju, "Velikom bratu", "Parovima", "Zadruzi"...

- Čim sam se vratio u Srbiju, odlučio sam da uđem u "Velikog brata". Želeo sam da ljudi čuju za mene i saznaju šta sam sve radio u inostranstvu. Tamo sam bio samo 15 dana, a o meni se najviše pisalo jer sam se muvao sa Avom Karabatić. Nakon tog formata, bio sam u najgledanijoj, petoj sezoni "Parova". Učestvovao sam i u "Zadruzi 1". Oduševila me je Kija Kockar, koja se nije obrukala ni u rijalitiju, a ni posle. U "Zadruzi 6" sam se malo zadržao!

