"NEMA VEZE ŠTO SAM ZBOG TEBE NA STUBU SRAMA" Ljubavnica Anđela i bivša Ana pevale Zvezdanu iz sveg glasa, on nije skidao osmeh!

Ana Ćurčić prepričala je Zorici Marković detalje razgovora sa Zvezdanom Slavnićem, a potom otišla u pab gde je u toku bila žurka i žestoko zaigrala uz Cecinu pesmu "Gore od ljubavi" dok je njen bivši sve ovo posmatrao za šankom. A onda se Zvezdanu pesmom obratila i njegova sadašnja devojka Anđela Đuričić koja je Slavniću poručila da je nije briga što je svi osuđuju zbog veze s njim.

Anđela je iz sveg glasa pevala pesmu "Hiljadu razloga", a jedan stih je posebno naglasila svom dragom: - Nema veze što sam zbog tebe na stubu srama, pristajem da budem i tu, samo da si pored mene - poručila je Anđela Zvezdanu koji joj je uzvraćao osmehom.

Zadruga 6 - Anđela poručila Zvezdanu da će na stubu srama ponosno stajati - 01.03.2023. pic.twitter.com/ucXvfpnUPX — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 1, 2023

Na drugoj strani paba, veselo je đuskala i Ana Ćurčić koja je pre toga iz sveg glasa pevala, takođe, Cecinu pesmu "Gore od ljubavi" naglašavajući svaki stih.

A pre ovoga, Ana je sa Zoricom Marković razgovarala o Zvezdanu i otkrila joj sve o čemu je pričala s njim:

- On te pitao jel ti trebaju pare? Meni se dopalo što je on rekao da nije u redu od Milice što je rekla to za krevet. Svaštas am joj rekla dok si ti spavala, na kraju sam joj rekla i da je monstrum - rekla je Zorica, a Ana je nastavila da prepričava razgovor sa Slavnićem:

Zadruga 6 - Anu pogodile emocije, pa zapevala pesmu "Gore od ljubavi" - 01.03.2023. pic.twitter.com/Y4vWw8uXZo — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 1, 2023

- Da zamisli. Ja sam lepo pričala sa njim. On mene kao moli da on meni pomogne sa ljudima. Da ja ne znam gde sam došla. Popričaćemo ti i ja kao drugari kad budemo mogli. Ja mu kažem ovde možemo sve da pričamo. Da li ti stvarno misliš da ja foliram, da li ti stvarno misliš da ja igram rijaliti, ja ga pitala? Pitao me kako sam, ja sam ga pogledala u stilku da nisam. A onda s eona zplakao. Manipulacija znaš koja. Mi sada da smo kod kuće bila bih obrađena za 3 minuta sa ovom pričom. Kao rekao mi je :"Ja bih sad klek'o tako nešto". Poenta je ja mu rekla da još uvek mislim da ima malo ljudskosti u tebi - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Evo plače mi se od njegove priče - komentarisala je Markovićeva.

- On bi najviše sad voleo da on ima svoju devojku, a ja da ćutim i njemu sve super, da on ozađe kao pobednik. Najbolje sad tako. Ja sad negde mislim da su njegove reči iskrene. Da je to onaj njegov poslednji vapaj. Poenta priče da je hteo da kaže da ovo nije mesto da se takve stvari iznose. On je očekivao posle razgovora nešto kao. San mi jako utiče na razmišljanje, sad sam se ja smirila. Ta njegova manipulacija bi trebalo jako lepo da se vidi. Kao rekao mi znam da si mnoge stvari rekla u besu. Ma on je plitak - rekla je Ana koja je potom priznala da i dalje misli da su Zvezdanove suze iste, a onda shvati da je on manipulator.

- Jasno je šta je hteo. Na sve moguće načine hoće da ti igraš po njegovom. Samo jedan razgovor može da promeni sve. Vergla priču kao da ja tebi kažem kako tvoje ponašanje nije lepo itd, ja mu kažem da nisam ja poštar. Ja sam ga pitala jel ti misliš da posle svega treba normalno da popričaš sa njom. On kao da ali ovde ne - rekla je Zorica.

kurir.rs

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ