"NAVIJAČI SU PRETILI ZVEZDANU DA OSTAVI ALEKSANDRU NA MIRU" Anina kuma šokirala novim detaljima o poznanstvu Nikolićeve i Slavnića

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić ne prestaje da šokira javnost iznošenjem prljavog veša iz bračnog života Zvezdana i Ane. Milena je sada otkrila da poznanstvo Aleksandre i Zvezdana datira još pre rijalitija, te da su navijači pretili Zvezdanu kako bi ostavio Aleksandru na miru.

- Ana i Aleks se ne znaju od pre, ali se znaju Zvezdan i Aleks mnogo pre "Zadruge 6". Ovo je sve proverljivo, ovo je veliki, ali mali grad, dobila sam informacije i proverila ih i sve je tačno, postoje svedoci. Ako mogu da kažem popularno, ja nisam ništa znala o njoj pre, a saznala sam da je pala u ruke predatora i postala njegova kres-kombinacija. Kad je devojka shvatila ko je on i kad je pokušala da se izvuče, on je ušao u jedan beogradski klub, našao je na stolici i prebio ko vašku. Dok je obezbeđenje stiglo, on ju je u nekoliko udaraca oborio sa stolice. Obezbeđenje ih je izvelo, a nakon toga uključili su se navijači jednog beogradskog kluba da kontaktiraju sa Zvezdanom i upozore ga da je ostavi na miru. Zapretili su mu da ga neće biti ako još jednom čuju da je maltretira, te mu jasno stavili do znanja da je se kloni. Aleksandra je dobra s tim navijačima i zna te ljude zbog posla kojim se bavi - kaže Kačavenda i objašnjava da je sve te stvari saznala kada je Zvezdan prevario Anu, te kada su počeli svi da joj se javljaju i prilažu dokaze za priče, kao i svedoke:

- Mi smo to sve saznali nakon njegovog ulaska u rijaliti, Ana sve to zna. Objasnila sam joj, navela te ljude, s kojima sam se videla, popila kafu, to je živa istina i vrlo proverljivo. Ana je u lajvovima napominjala da ga ostavlja zbog Aleks, tad je sve saznala, tad su informacije pristizale iz minuta u minut. Otuda njena želja, kao žrtva žrtvi, da joj pomogne kad je Zvezdanu rekla: "Ovu ženu pored mene više nećeš da pipneš." Ako vratimo film iz izolacije, na Aleks se jasno vidi strah, čak ga je poljubila iz straha, to se jasno vidi.

Nakon toga Milena se prisetila situacije kada je Ana odlučila da s decom pobegne kod majke, pa otkrila šta se sve dešavalo kada je Slavnić uleteo tamo u stan.

- Ana se kao fantom oblačila, počešljavala, skrivala povrede u stotinkama, nosila se muški, da deca ne bi videla. Čak sam tad u stanu rekla: "Iva ide kod mene da ne bi zatekla haos." Anina majka sve zna, Ana je napustila Zvezdana, kod nje je pobegla s decom. On je došao ispred stana, pravio spektakle. Njena majka, jedna divna žena, izašla je da razgovara s njim da ga smiri, a on je tražio od nje 15.000 evra u roku od 24 sata. Mama je podigla kredit 15.000 evra, mogla je, pozvala ga i rekla da ga čeka novac. Ja sam se uključila tad, jedva smo ispeglali nekako, molila sam je, kumila, terala je da progovori, ali nije mogla. Ovim putem javno prozivam Zvezdanove drugare, gde su bili kad smo ih zvali - rekla je Milena u emisiji "Minsko polje sa Jovanom".

Kurir.rs/Republika

