"PECA JE PREBLEDEO, A SUBOTIĆKA POMERILA GLAVU" Nakon što je Blondi ispričala detalje susreta, Aleksandra joj BRUTALNO odgovorila

Suzana Perović Bondi nedavno je ispričala je da ju je Predrag Raspopović Peca, Aleksandrin muž jurio dve godine, pa otkrila detalje njihovog poslednjeg susreta. Aleksandra se nakon toga oglasila i odgovorila Perovićevoj na tvrdnje.

- Jako me je razočarala, pomerila je glavu kada sam je srela sa Pecom, a on je kao kukavica prebledeo. Možda je i provalila da on gaji simpatije prema meni, pa je zbog toga tako postupila, ko će ga znati šta je u pitanju, ali deluje da je ženska sujeta proradila. Ne znam šta joj je to značilo, uvek sam bila tu za nju i u prvom rijalitiju gde smo zajedno učestvovale, ali pored svega ja i dalje poštujem njenog oca Karađorđa - kazala je Perovićeva nedavno.

Aleksandra je povodom Blondinih izjava poručila sledeće:

- Ovim putem bih se javno oglasila i izdala javno saopštenje na jedinom jeziku koje one razumeju "Plati pa se klati"! Kod mene nema reklame za džabe, pa ni za babe. Cenovnik u DM! Srdačan pozdrav od najlepše na estradi - napisala je Aleksandra na svom Instagramu.

