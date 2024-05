NIKAD EMOTIVNIJI INTERVJU CECE O VELJKU I SUZAMA POSLE MEČA! Pevačica otvorila dušu, pa ODBRUSILA: Ja nisam Anastasiji...

Folk diva Ceca Ražnatović progovorila je velikom uspehu koji je postigao njen sin Veljko Ražnatović, a tada ga je podsetimo, bodrila iz prvih redova, a kada je odneo pobedu, rasula se na komade.

- Jeste osvojio je bronzanu medelju na Evropskom prvenstvu u boksu, na koju sam izuzetno ponosna, kako ja, tako i čitava naša porodica. Zvezda je upriličila prijem, bokserski klub, zato što je to prva osvojena medalja na Evropskom prvenstvo, a on je Zvezdin bokser. To meni kao roditelju može da imponuje i to su mnogo lepe stvari, na šta sam jako ponosna.

foto: BSS / Dragana Stjepanović

- To kada je osvojio medelju, pa zato što je to bujica emocija, gledam svoje dete koje se godinama trudi da postigne to što je postigao, i naravno da su krenule emocije iz mene, to su bile suze radosnice. Nisam, jednostavno, htela da ih krijem, uživala sam u njegovoj pobedi - istakla je ona, a na pitanje šta mu je poručila kasnije, kada su ostali sami, Ceca kaže:

- Pa nema šta da mu poručujem, mi živimo zajedno tako da svakodnevno pričamo na svaku temu. Samo sam mu rekla: "Znaš, učinio si me jako ponosnom" i on je rekao: "Hvala, majko". Znam da zna šta je osećam.

foto: Jessica Gow/TT / AFP / Profimedia

Prokomentarisala je kratko i Evroviziju, i to u momentu dok je veliko finale bilo u toku. Kao favorite je izdvojila:

- Gledala sam samo prvo polufinale kada je naša Tea prva prošla, i mnogo sam srećna zbog nje. Sem što je dugo poznajem i znam kakav je umetnik, znam prvenstveno kakva je devojka, to mi je jako bitno. Ona je sa Anastasijom pre počela da sarađuje nego sa mnom, ali o toj devojci mogu da kažem sve najlepše. Drugo polufinale nisam bila zainteresovana mnogo da gledam, sav taj muzički izbor mi se nije dopao... Dopada mi se Grkinja, eto Kipar, Hrvati, Slovenci, nabrojala sam sve ove naše. Pa ko nije za svoga, nije ni za drugoga - rekla je Ceca kroz smeh.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Na pitanje o Anastasiji i spekulaciji da se vraća na scenu, te da je snimila pesmu sa Elenom Kitić, Ceca je kroz smeh poručila:

- Ja nisam Anastasijin pi-ar, pitajte nju! (smeh)

Bonus video:

00:05 Trudna Bogdana Ražnatović