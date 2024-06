"ODBRANILI SMO DOSTOJANSTVO, MENJAMO IMIDŽ SRBIJE U SVETU" Marko Đurić u "Usijanju": Pravimo sistem koji će iskoristiti kapacitete

Možda u najosetljivijem spoljnopolitičkom trenutku, srpska dipomlatija je dobila novog ministra. Kao kontraodgovor na sve intenzivniji revizionizam i pokušaj satanizacije Srbije, rekao je da će sprovesti ofanzivu šarma za menjanje slike o našoj zemlji.

Tvrdi da neće davati izjave koje su samo prijatne za uši javnosti, već da ima ozbiljan plan za očuvanje srpske diplomatije.

A Kako će to izgledati, odgonetnuo je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova, u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

84 od 193 članica država UN je podržalo Rezoluciju o Srebrenici, a većina čovečanstva je nije podržala ili bila suzdržana, pa je Đurić pričao o imidžu Srbije nakon glasanja:

- Zaista smo imali u prvim nedeljama neku vrstu savršene oluje događaja koji se odnose na KiM, imali smo tu kampanju oko Srebrenice, koja je zaista grozna bila, postojao je ogroman rizik da se međunarodna zajednica propagandnom privoli na to da većina zemalja sveta prihvati da su Holokaust, genocid u Ruandi i dešavanja u samo jednom delu rata u Srebrneici u istoj ravni. Mi smo se tome suprostavili, dočekali smo se na noge i nastavili da vodimo borbu za to da afirmišemo položaj Srbije u međunarodnoj zajednici. Ta naša kampanja se ne odnosi i nema posledice samo vezano za ovu oblast, već Srbiji donosi širu mrežu kontakta od kojih će biti velike koristi na ekonomskom planu i temama koje su nama značajne.

Ministar je prokomentarisao da li će asocijacija drugih, a pogotovo inicijatora, upravo to da je Srbija jednako genocid:

- Mi želimo da menjamo imidž Srbije i da promenimo sliku nje u međunarodnoj zajednici. Ovo je bio pokušaj da se Srbija povuče na dole, ali mi to nećemo dozvoliti. Srbija je zemlja koja se dinamično i ubrzano razvije, zemlja koja je uspela da za manje od jedne decenije promeni paradigmu svoje ekonomije, odnosa, politike... Samo pogledajte koliko su bolji odnosi sa Mađarima, Bosancima, sa svima unutar Srbije. Na onima koji su protiv pozicije Srbije, je da pokušavaju, a to nekada rade vrlo vešto, metodama da idu protiv Srbije, dakle veoma lukavo, pažljivo i dizajnirano pokušavaju da umanje kredibilitet naše zemlje, tako da stvore političku atmosferu gde nećemo moći da realizujemo naše prioritete. Naš cilj je da izgradimo sistem koji će da bude u stanju, ne samo da se suprostavi, već i da ukupne kapacitete najbolje iskoristi na nivou ekonomije i politike.

03:42 Marko Đurić, ministar spoljnih poslova o imidžu Srbije u međunarodnoj zajednici

Đurić je pričao o motivima, odnosno pozadini, koja je prethodila da se pomenuta rezolucija izvrši:

- U prvim danima je to onako izgledalo pomalo kao u romanima Agate Kristi. Bilo je mnogo onih koji su prali ruke od tog pokušaja moralne diskvalifikacije naše zemlje i našeg naroda. Međutim, vrlo brzo je počelo da isplivava na površinu ko su glavni, ne samo kao sponzori, nego i lobisti vezano za ovo. I naš zadatak nije da sa njima ostajemo u nekoj vrsti trajne gorčine ili sukoba, već je da i u onim zemljama koje su bile glavni inicijatori ovog i ovakvog predloga, tražimo više razumevanja u budućnosti, jer to je ono što je interes Srbije. Mi smo našu poentu napravili, snažno smo se suprotstavili stigmatizaciji našeg naroda, snažno smo se suprotstavljali stvaranju jedne nove slike i onome što se dešavalo devedesetih godina, ali istovremeno hoću da kažem da naši napori vezani za istinu o dešavanjima devedesetih neće da se završe sa ovom rezolucijom. Dakle, mi ćemo nastaviti da pričamo priču i o našim žrtvama, kao što je na inicijativu predsednika Vučića prvi put u Ujedinjenim nacijama mogao da se čuje glas srpskih žrtava i potresna svedočenja i žena koje su prošle koncentracione logore i muškaraca koji su bili izloženi torturi, ljudi koji su izgubili najmilije članove porodice.

Đurić je spomenuo i reči predsednika Aleksandra Vučića na sastancima vezanih za Rezoluciju o Srebrenici:

- Ne mislim da je cela ta priča vezana za rezoluciju o Srebrenici način na koji region treba da gleda u budućnost. Naravno da treba da komemorišemo sve ono što se dešavalo u prošlosti, ali predsednik Vučić je nam mnogim sastancima iznova ponavljao pitanje: zašto sada? Da li će ova rezolucija više pomiriti region ili ga više posvađati? Da li će olakšati odnose u BiH ili će ih učiniti težim i komplikovanim? Na kraju krajeva mislim da je krajnje i neodgovorno gurati nešto oko čega ne postoji konsenzus, sva tri konstitutivna naroda. I to se pokazalo i u danima i nedeljama nakon rezolucije o Srebrenici. Videli smo da su odnosi unutar BiH, nažalost, gori nego što su bili. To sve govori u prilog tome da je srpska teza da to ne treba raditi sada i da ne treba raditi na ovaj način bila ispravna.

02:43 Marko Đurić o motivima, odnosno pozadini, koja je prethodila da se Rezolucija o Srebrenici izvrši u datom trenutku.

Potom je spomenuo ponos i dostojanstvo koje smo uspeli da odbranimo, te da smo naglasili da nemamo animozitet ni prema kome, ali da smo pokazivali da volimo svoje:

- Jedno je ponos, mi smo srpski ponos i dostojanstvo odbranili, naš tim na čelu sa predsednikom Vučićem. Drugo je gordost. Mi nećemo da nećemo da demonstriramo ni gordost, ni bahatost, ni prema kome. Mislim da su se ljudi koji vode državu vrlo odgovorno ophodili prema izjavama i u situaciji koja je emotivno mnogo nabijena i nimalo laka za nas. Mi smo u Njujorku, i u najtežim trenucima, pokazivali da volimo svoje i naglašavali da ne mrzimo tuđe, a pogotovo ne prema komšijama u regionu, ali da ne dozvoljavamo da srpski nacionalni ponos i srpske žrtve budu omalovažene.

Za kraj je skoroproglašeni ministar pričao o unutrašnjim pitanjima naše države:

- Mislim da je za ostvarivanja srpskih prioriteta i imajući u vidu svu težinu trenutka u međunarodnim odnosima, sjajno što smo uspeli da u jednu vladu okupimo širok spektar i političkih stranaka i ljudi koji nekada imaju i nijanse u opredeljenjima. Međutim, ja nisam sasvim bez iskustva u sedenju za ovim stolom u Nemanjinoj 11, pošto sam kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju šest i po godina sedeo u nekim prethodnim vladama kojima je rukovodio i predsednik Vučić i gospođa Brnabić, nakon toga mogu da kažem da vidim veliki entuzijazam i energiju kod predsednika vlade Miloša Vučevića i želju da radi sa svima na realizaciji ovih nacionalnih prioriteta, a ne mogu da govorim kao analitičar i jasno je da sam pristrasan i kao član vlade i kao čovek koji svim srcem želi da ona ima najbolje moguće rezultate, a javnost bih samo zamolio da pružimo vladi onu šansu koja se uvek daje u demokratskim društvima, to je da u prvih sto dana da svoj prvi rezultat, da bismo mogli da damo neku ocenu, a ja sam siguran u to da će ova vlada ostvariti sjajne rezultate, već vidimo da u ekonomskom domenu u prvim mesecima ove godine beležimo rekordni rast, da nastavljamo da beležimo prilive investicija, da nastavljamo dinamičnu izgradnju infrastrukturne.

