"IZVINI PAVAROTI, NISAM TE PREPOZNALA" Ceca i Bosanac u žestokom obračunu, ceo studio na nogama: A ko tebe sluša?!

Kako se sezoni bliži kraj, atmosfera u "Zvezdama Granda" je sve napetija. Nova situacija i sukob Svetlane Cece Ražnatović i Dragana Stojkovića Bosanca je sve podigla na noge.

Zbog nesuglasica u komentarima takmičara, došli su u novi sukob.

- Znači ti si korumpiran? – upitala je Ceca Bosketa, što je on i potvrdio i obrazložio svoj stav.

- Vaši mali mozgovi ne razumeju šta sam rekao – naglasio je Boske.

Ceca mu nije ostala dužna, te mu je istom merom uzvratila.

- Važno je da se tvoj razvio – odgovorila mu je pevačica i obajsnila zbog čega je ona i dalje jedna od najtraženijih muzičkih zvezda na ovim prostorima.

- Ceca i dalje uživo pred mnogo hiljada ljudi baš zato što greši toliko, baš zato – poručila je, ali se Bosanac pobunio:

- Ti si mlađa od mene, ne znam samo ko te sluša?! – bunio se Boske.

Neočekivano se u njihov dijalog uključila i Ana Bekuta. Ona je podržala Bosanca prihvativši njegovo mišljenje.

- Sve se slažem! Pevate falš – rekla je uz osmeh Bekuta.

Na ovakvu njenu reakciju Ceca je odgovorila kako i dolikuje, sa naglašenom velikom dozom poštovanja.

- Jao, izvinite Pavaroti jedan i dva, nismo vas prepoznali – odbrusila je ironično Ceca, a Ana i Bosanac su prasnuli u smeh.

Ovo nije bio jedini duel između Cece i Bosanca. Nešto kasnije oni su ponovo nastavili raspravu, u kojoj međusobna peckanja nisu izostala.

- Nemoj stasom, nego mozgom razgovaraj – započeo je Boske razgovor sa Ražnatovićevom.

- Ne sekiraj se ti čime ću ja da razumišljam i ne plaši se ti za mene – poručila mu je Ceca, koja je reklo bi se želela da primiri situaciju ali je to sudeći po Bosketovoj reakciji ipak izostalo.

- Ti ovde samo što mu ne skačeš po glavi i on viče: „Jao divno, krasno!“ Ja navijam za moju kandidatkinju, on kaže to – bunio se Bosanac, a Ceca mu je objasnila da postoje određene razlike u postupku koji je Bosketu zasmetao.

- Pa nije isto kada ja skačem oko njega i kad ti skačeš sa tim si*ićima – poručila mu je Ceca.

Na kraju je usledio i ogroman aplauz, a Boske je i tu bio najekspresivniji.

