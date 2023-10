Slavica Ćukteraš se za kamere Kurira prisetila svojih početaka, ali i prvih ljubavi, a ono što nam ostaje da saznamo je da li će doći do okopljanja prve postave Zvezde Granda i jubilarnog koncerta u areni.

Naime, sledeće godine će biti dve decenije od početka muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a publika se nada da će ta jubilej biti obelažen.

00:59 U PREGOVORIMA SMO ZA ARENU! Slavica Ćukteraš o jubilarnom koncertu prve postave Zvezde Granda: EVO DA LI ĆE DOĆI DO REALIZACIJE

Prvu postavu takmičenja činili su, pored Slavice, Tanja Savić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Nemanja Nikolić i Darko Filipović.

- Što da ne. Mi pojedini jesmo u pregovorima, ali ne znam da li bi se svi složili. Mislim da bi definitivno odradili Arenu, ali ne verujem da to može doći do realizacije. Neka to bude naša tajna - rekla je pevačica.

