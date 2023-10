"ĐOLE MI JE BIO PRVA LJUBAV, PRVE PARE OD PEVANJA SAM POTROŠILA NA OVO!" Slavica Ćukteraš iskreno o svojim počecima za Kurir TV

Slavica Ćukteraš više od decenije se nalazi na muzičkoj sceni, a njene pesme iz 2000-ih su i dalje veliki hitovi.

Međutim, pevačica se poslednjih godina manje pojavljaju u medijima, a čak nismo imali priliku da je vidjamo ni na nastupima u srpskoj prestonici. Ali, izgleda da će sada doći do promena.

- Stalno se provlači neko pitanje da li se ja vraćam. Nikada nisam odlučila da ću da se vratim punom parom, ali stalno sam na nekoj klackalici da bi to moglo da se desi. E sada meni treba nešto, ne znam šta, ali da znam ja bih ga upalila odavno - rekla je pevačica.

Slavica je počela profesionalno da se bavi pevanjem od osamnaeste godine, a prvu zaradu je potrošila na hranu.

- Pevala sam kao amater u šapcu i sećam se da sam imala zaradu 30 maraka. Tada je u Šapcu imao Mek i otišla sam tamo i potrosila na hepi mil - otkrila je pevačica.

Kada smo već kod nekih početaka, pevačica se prisjetila prve simpatije i kako su u međusobnom vrtiću jedan drugom razmanjivali pisma uz pomoć roditelja.

- U vrtiću je to bio Đole. To je bila ljubav. To su jako lepa vremena, mislim da današnja deca ne žive lepo kako smo mi živeli - rekla je.

